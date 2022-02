Michele Pontecorvo Ricciardi: “proteggere Madre Natura” [VIDEO]

Fermamente convinto che non ci siano obiettivi irraggiungibili se ognuno fa la sua parte, Michele Pontecorvo Ricciardi è il “Leader by determination”

Disponibile online la quinta puntata della serie web “Leader by Example”, che celebra il lancio della Nuova Range Rover con un vero e proprio “viaggio nella Leadership”. Un viaggio lungo e articolato per esplorare i valori della Leadership, che inizia con un percorso narrativo in 5 puntate – durante il quale Range Rover ci porta a incontrare 5 esempi di Leadership autentica: che (come per Range Rover) non scaturisce solo dalla qualità e dall’esclusività, ma anche dall’essenza valoriale che esprime.

Dopo Ettore Bocchia, Alberto Galassi, Camilla Lunelli e Stefano Seletti, l’ultimo episodio vede protagonista Michele Pontecorvo Ricciardi, Vicepresidente di Ferrarelle Società Benefit e Presidente del FAI Campania, oltre che Ambasciatore di Fondazione Telethon. Convinto assertore che non esistano obiettivi irraggiungibili se ognuno fa la sua parte, Michele Pontecorvo Ricciardi è il “Leader by Determination” scelto da Land Rover per esprimere l’universo valoriale della Nuova Range Rover.

Nel 2005 l’azienda di famiglia riporta in Italia uno dei marchi storici del made in Italy, e dall’anno successivo, Michele Pontecorvo Ricciardi si impegna per costruire intorno a Ferrarelle un nuovo percorso industriale e una nuova cultura d’impresa. È sul tema della sostenibilità che, con grande determinazione, decide di lanciare la sfida, nella consapevolezza che il business dell’azienda sia da sempre quello di proteggere Madre Natura.

Oggi Ferrarelle realizza in Italia una vera e propria economia circolare della bottiglia di acqua minerale, che coinvolge il consumatore chiedendogli di fare la sua parte. Un impegno che Ferrarelle Società Benefit persegue da anni e che trova concreta applicazione nello stabilimento di Presenzano (CE): l’Azienda è, infatti, la prima realtà del settore alimentare in Italia ad essersi dotata, già nel 2017, di un impianto per il riciclo e la produzione di PET riciclato.

Per Michele, determinazione significa domandarsi ogni giorno come migliorare ed essere disposti a percorrere strade nuove portando con sé il proprio patrimonio di valori. È questa tensione che lo porta a vedere in una bottiglia vuota non un rifiuto, ma una risorsa. Parallelamente – ma coerentemente – la stessa convinzione lo porta a impegnarsi per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano, perché difendere la bellezza significa valorizzare la bellezza.

Da appassionato di letteratura (è anche Presidente e sponsor unico del Premio letterario Malaparte di Capri), Michele paragona la Nuova Range Rover al grande romanzo inglese: apprezza la solidità della sua tradizione, e insieme la piacevolezza e la leggerezza con cui è capace di portarti “altrove”.

La realizzazione dei 5 video talks come percorso narrativo rappresenta solo la prima delle attivazioni previste nel progetto Leader by Example.

Dopo il racconto della leadership, sarà possibile viverla più da vicino, attraverso degli incontri con i Leader, proprio a bordo di Range Rover, per conoscerla e conoscersi meglio.

Infine, a suggello di questo importante percorso, per trasmettere la forza della leadership alle generazioni del futuro, il progetto Leader by Example prevede la creazione di una Leadership Academy hosted by Range Rover con l’obiettivo di formare i Leader protagonisti del futuro.

I nostri 5 Leader by Example, protagonisti del nostro tempo, partendo dal pentagono valoriale della leadership, saranno i coach d’eccezione di master class rivolte a giovani con potenziali caratteristiche di leader. I candidati saranno selezionati tra gli studenti delle Università italiane.

Jaguar Land Rover investirà su questi giovani, coinvolgendoli in un percorso formativo-lavorativo di crescita nella nostra Azienda a livello nazionale e globale. I giovani talenti selezionati avranno quindi l’opportunità di contribuire al volto nuovo di Jaguar Land Rover, declinando i valori di Leadership per disegnare la società del futuro.