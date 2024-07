Michelin Power Day 2024: verso il sold out a Misano

MISANO ADRIATICO – Luglio incandescente e si annuncia il tutto esaurito per scendere in pista coi “Michelin Power Days”! Si tratta della storica iniziativa della Casa del Bibendum che porta in pista i clienti appassionati per due giorni di prove libere a carattere esclusivo, sul circuito di Misano Adriatico, nel weekend del 13 e 14 luglio. Per l’8° anno consecutivo l’autodromo intitolato alla memoria di Marco Simoncelli ospiterà, dunque, l’evento corporate Michelin che dà la possibilità ai clienti di poter testare le gomme francesi su una delle piste più belle e tecniche del panorama internazionale.

Ogni pilota avrà a disposizione 4 turni di prove, suddivisi in base alle capacità e ai tempi dichiarati, gadget, bu, apripista e tutor di caratura mondiale per consigli di guida e per essere accompagnati per qualche giro sul bellissimo tracciato romagnolo. I partecipanti potranno, inoltre, godere dell’assistenza del Racing service Michelin competition che garantisce, grazie al suo staff professionale, supporto tecnico e tutte le informazioni utili a utilizzare al meglio gli pneumatici in pista. I gruppi (amatori, esperti, veloci) saranno suddivisi in base ai tempi dichiarati dai piloti alla segreteria dell’evento, affidato al novarese Moto Club TTN Racing, associazione sportiva che è specializzata nell’organizzazione di campionati sportivi nazionali sempre in collaborazione con la casa di Clemont Ferrand: CRV Piemonte e Lombardia, Supermoto interregionale Piemonte Lombardia, Liguria, Ice Trophy.

E prima dell’evento si registra anche la soddisfazione del presidente del Moto Club, Alessandro De Gregori, che dice: “Saranno presenti alla manifestazione moltissimi ospiti e piloti provenienti da tutta Italia perché, oltre ai partecipanti al CRV, i Powerdays da qualche anno si consolidano come il più grande evento dedicato alle due ruote monogomma italiano”. Voglia di competizioni? Potete testarla in un vero ambiente agonistico dedicato ai piloti amatori grazie asgli pneumatici Michelin correndo a Misano!