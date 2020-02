Miglior giocatore di gennaio 2020 in Serie A: ecco chi ha vinto

Cristiano Ronaldo conquista il riconoscimento come migliore giocatore secondo la Lega Serie A per il mese di gennaio 2020: ecco alcuni dati statistici

TORINO – La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miqlior calciatore di ogni mese detta Serie A TIM. Il premio MVP di gennaio è stato assegnato al calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo.

La classifica finale è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Tra le principati caratteristiche che hanno permesso a t numero 7 bianconero di primeggiare su a ltri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

una performance di efficienza tecnica del 94 3% e fisica del 91,5%;

una percentuale di riuscita superiore al 50% nei passaggi ad altissima difficoltà;

punta l’avversario nell’80% delle occasioni di 1vs1 offensivo, saltandoto nel 50% dei casi;

una percentuale di scelta della soluzione e del movimento ottima è del 94%;

un indice di aggressività offensiva del 94 5% e un’efficienza dell’89% nel pressing difensivo.

’Il 2020 di Cristiano Ronaldo è iniziato nel migliore dei modi, in quattro partite ha messo a segno 7 gol, tra cui una tripletta e una doppietta, servendo un assist e contribuendo con le sue prestazioni al primato in classifica della Juventus. Il fuoriclasse portoghese sta attraversando uno straordinario momento di forma, considerando che va in gol da otto partite consecutive. Siamo felici di avere con noi uno dei più forti calciatori di tutti i tempi, che l’anno scorso ha scelto l’ltalia per mettersi alla prova nel Campionato più difficile del mondo e alla sua prima stagione in Serie A TIM ha vinto il premio di OVP quale miglior calciatore del Torneo, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

Cristiano Ronando è stato premiato domenica 2 febbraio all’Atlianz Stadium, prima della partita contro la Fiorentina disputata alle 12.30 e che lo ha visto nuovamente protagonista con la doppietta che ha deciso il match.