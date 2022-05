Milan – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Atalanta del 15 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 15 maggio alle ore 18, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Atalanta, big match della trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoneri vengono dal successo esterno in rimonta contro il Verona firmato Tonali e Leao e sono primi in classifica, a due lunghezze dall’Inter, con 80 punti e con un cammino di ventiquattro vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte e con gol fatti e subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro una vittorie e la sconfitta nel Derby con otto reti realizzate e cinque incassate. In caso di vittoria porrebbero una grossa ipoteca sullo Scudetto costringendo i nerazzurri a battere Cagliari e Sampdoria e a sperare in una sconfitta rossonera col Sassuolo, dal momento che in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti premierebbero la squadra di Pioli. Gli orobici, invece, sono reduci dal successo esterno per 1-3 ottenuto sul campo dello Spezia grazie alle reti di Muriel, Dijmsiti e Pasalic; sono ottavi con 59 punti e con un cammino di sedici partite vinte, undici pareggiate e nove perse e con sessantacinque reti realizzate e quarantacinque incassate. Sono in corsa con Lazio, Roma e Fiorentina per un posto nella prossima Europa League anche in virtù dal posto in più che arriva dalla vittoria dell’Inter in Coppa Italia e da un ulteriore possibile posto qualora la squadra di Mourinho dovesse aggiudicarsi la Conference League. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato due e perso una, siglando dodici gol e subendone nove. Sono sessanta i precedenti tra le due compagini, a San Siro, con il bilancio di ventotto successi del Milan, anche se l’ultimo risale al lontano 2014,ventuno pareggi e undici affermazioni dell’Atalanta. La gara di andata, lo scorso 3 ottobre, finì 2-3 in favore della squadra rossonera.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Preti e Giallatini, quarto uomo Rapuano. Al Var ci sarà Irrati mentre l’assistente Var sarà Dionisi.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrà rinunciare soltanto al lungodegente Kjaer. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, in vantaggio su Messias, Kessié e Leao di supporto all’unica punta Giroud.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic, Maehle, Pezzella e Scalvini. Dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Dijmsiti, Palomino e Demiral. In mezzo al campo Freuler e deRoon; sulle corsie esterne Hateboer e Zappacosta. Trequartista Pasalic, di supporto al tandem d’attacco formato da Muriel e Zapata

Le probabili formazioni di Milan – Atalanta

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata Allenatore: Gasperini

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Atalanta, valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.