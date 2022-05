Le formazioni ufficiali di Milan – Atalanta del 15 maggio 2022, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

MILANO – Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, a San Siro scenderanno in campo Milan e Atalanta per la trentasettesima giornata di Serie A. Scopriremo le formazioni ufficiali a partire dalle 17 quando verrà diramata la lista. Pioli dovrà rinunciare soltanto al lungodegente Kjaer. Confermato il tradizionale modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Saelemaekers, in vantaggio su Messias, Kessié e Leao di supporto all’unica punta Giroud. Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic, Maehle, Pezzella e Scalvini. Dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Dijmsiti, Palomino e Demiral. In mezzo al campo Freuler e deRoon; sulle corsie esterne Hateboer e Zappacosta. Trequartista Pasalic, di supporto al tandem d’attacco formato da Muriel e Zapata

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Milan – Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli (ufficiali dalle 17)

Ballottaggi: Saelemaekers 55% – Messias 45%.

Indisponibili: Kjaer

Squalificati: –

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata Allenatore: Gasperini. (ufficiali dalle 17)

Ballottaggi: Pasalic 55% – Boga 45%

Indisponibili: Ilicic, Maehle, Pezzella, Scalvini

Squalificati: –