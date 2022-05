Napoli – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Genoa del 15 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A

NAPOLI – Domenica 15 maggio, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Genoa di Alexander Blessin per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022; calcio di inizo previsto per le ore 15. I partenopei vengono dal successo esterno di misura contro il Torino, firmato Fabian Ruiz. Matematicamente qualificati per la Champions League del prossimo anno, puntano a difendere dalle insidie della Juventus il terzo posto, che occupano con 69 punti, frutto di ventidue vittorie, sette pareggi e sette sconfitte con sessantotto gol fatti e trentuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando dodici reti e subendone otto. I rossoblu sono reduci successo casalingo per 2-1 ottenuto all’ultimo respiro contro la Juventus grazie al rigore realizzato da Criscito, che si é fatto così perdonare l’errore dal dischetto di sei giorni prima nel derby. Sono penultimi con 28 punti, frutto di quattro partite vinte, sedici pareggiate e sedici perse, siglando ventisette gol e incassandone cinquantadue; hanno 180′ minuti a disposizione per evitare una retrocessione che, al momento, parrebbe altamente probabile. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di due vittorie e tre sconfitte con quattro reti segnate e nove subite. Sono centoventidue i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantasei successi per il Napoli, quaranta pareggi e trentasei affermazioni del Genoa. All’andata, lo scorso 29 agosto, finì 1-2 in favore degli azzurri con reti di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Gamal Mokhtar di Lecco e Francesco Fiore di Barletta. Quarto uomo Francesco Meraviglia di Pistoia. Al VAR ci sarà Federico Dionisi di L’Aquila, coadiuvato da Salvatore Longo di Paola.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Spalletti dovrà rinunciare all’infortunato. Probabile modulo 4-2-3-1 con Ospina in porta e davanti a lui Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa e Fabian Ruiz. Sulla trequarti Lozano, in vantaggio su Politano, Mertens e Insigne, di supporto all’unica punta Osimhen.

QUI GENOA – Blessin dovrà ancora fare a meno degli infortunati Cambiaso, Rovella, Czyborra e Vanheusden. Dovrebbe affidarsi a un modulo speculare con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Hefti, Ostigard, Bani e Criscito. In mediana Amiri e Galdames. Unica punta Destro davanti a Badelj, Portanova e Ekuban.

Le probabili formazioni di Napoli – Genoa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, F. Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Ostigard, Criscito; Amiri, Galdames, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban. Allenatore: Blessin.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Napoli – Genoa, valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.