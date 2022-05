Genoa – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Genoa – Juventus del 6 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022

GENOVA – Venerdì 6 maggio, alle ore 21, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa – Juventus, anticipo della trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I rossoblù vengono dalla sconfitta di misura nel derby, firmata Sabiri, e sono penultimi in classifica, a tre lunghezze dalla quartultima, con 25 punti, frutto di tre vittorie, sedici pareggi e sedici sconfitte con venticinque gol fatti e cinquantacinque subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto una sola volta e perso quattro siglando due reti e incassandone otto. Per la squadra di Blessin é obbligatorio vincere. Di fronte troverà però la Juventus, già certa della qualificazione alla prossima Champions League dopo la vittoria casalinga contro il Venezia. I bianconeri sono quarti in classifica, a una sola lunghezza dal Napoli terzo, a quota 69 e con un cammino di venti vittorie, nove pareggi e sei sconfitte con cinquantaquattro reti realizzate e trentuno incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di quattro vittorie e un pareggio con nove gol fatti e quattro subiti. Sono centotrentanove i precedenti tra le due compagini con ventisei successi del Genoa, ventotto pareggi e ottantacinque affermazioni della Juventus. La gara di andata si è chiusa sul risultato di 2-0 in favore squadra di Allegri, con reti di Cuadrado e Dybala.

Cronaca con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: GENOA - JUVENTUS Venerdì 6 maggio dalle ore 20 le formazioni ufficial, dalle 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI GENOA – Blessin, che dovrà valutare le condizioni degli infortunati Rovella, Vanheusden, Cambiaso e dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Frendup, Bani e Vasquez. In mediana Amiri e Galdames. Sulla trequarti Badelj, Portanova e Destro, di supporto all’unica punta Ekuban.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà rinunciare al lungodegente Chiesa e valutare e condizioni di Kajo Jorge, Locatelli, McKennie, Cuadrado e de Sciglio. Probabile modulo 4-2-3-1 con Szczesny tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bonucci-deLigt e da Danilo e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo Zakaria e Rabiot. Sulla trequarti Bernardeschi, Dybala e Morata, di supporto all’unica punta Vlahovic.

Le probabili formazioni di Genoa – Juventus

GENOA (4-4-2): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Amiri, Galdames, Badelj, Portanova; Destro, Ekuban. Allenatore: Blessin.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Genoa – Juventus, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La gara sarà visibile anche su Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)e, per gli abbonati Sky, in streaming su Sky Go, app scaricabile gratuitamente.