Sampdoria – Genoa: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

GENOVA – Sabato 30 aprile, alle ore 18, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Sampdoria – Genoa, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022: fischio di inizio previsto per le ore 18. Si tratta dell’edizione numero 124 del Derby della Lanterna, uno tra i più sentiti nel panorama del calcio. Una sfida all’interno della quale si colloca un’altra sfida: quella tra le coreografie proposte dalle tifoserie. L’entrata in campo dei giocatori é, infatti, solitamente accompagnata da un tripudio di sciarpe, maglie e bandiere (rossoblù sulla Gradinata Nord e blucerchiate sulla Gradinata Sud del Ferraris), ogni volta sempre diverse, oltreché da canzoni di tradizione popolare o di artisti quali Fabrizio De Andrè o Jack Savoretti, notoriamente tifosi. Una gara che costituisce, per un tifoso, un vero e proprio campionato all’interno del torneo, e che in passato ha fatto piangere o gioire, a seconda della fede calcistica, per le magie di Vialli, Mancini e Milito o per il gol al fotofinish di Boselli. Quest’anno la sfida sarà ancora più importante in quanto i punti in pali sono preziosissimi per la salvezza. Vediamo come le due squadre si presentano a questo importante appuntamento. I blucerchiati vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Verona e sono sedicesimi, +5 dalla zona retrocessione, con 30 punti, frutto di otto vittorie, sei pareggi e venti sconfitte con quarantuno gol fatti e cinquantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, segnando quattro reti e subendone sei. I rossoblù, dopo tre k.o. di fila, sono tornati alla vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari grazie al gol realizzato da Badelj sul finire di partita e sono penultimi in classifica, a pari merito con il Venezia, con 25 punti, frutto di tre partite vinte, sedici pareggiate e quindici perse, con venticinque gol siglati e cinquantaquattro incassati. Il bilancio delle ultime cinque sfide della squadra di Blessin parla di due vittorie e tre sconfitte con tre reti segnate e sette subite. Sono 45 i precedenti in Serie A, in casa della Sampdoria, tra le due compagini con il bilancio di 17 vittorie per la Sampdoria, 18 pareggi e 10 affermazioni del Genoa. All’andata, lo scorso 10 dicembre, finì 1-3 in favore dei blucerchiati all’epoca guidati da D’Aversa grazie alle reti realizzate da Gabbiadini, Caputo e Vanheusden (autorete).

Sabato 30 aprile alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

QUI SAMPDORIA – Giampaolo dovrà rinunciare agli infortunati Gabbiadini e Giovinco e allo squalificato Rincon. Probabile modulo 4-4-2 con Audero tra i pali e con Bereszynski e Murru sulle fasce e con Colley e Ferrari al centro a comporre il blocco difensivo. In mezzo al campo Ekdal e Thorsby; sulle fasce Candreva e Augello. Davanti Quagliarella e Caputo.

QUI GENOA – Blessin, che dovrà fare a meno degli infortunati Rovella, Vanheusden, Cambiaso, Czyborra, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Sirigu tra i pali e retroguardia composta da Frendrup, Bani, Østigard e Vasquez. In mediana Sturaro e Badelj. Sulla trequarti Amiri, Melegoni e Portanova, di supporto all’unica punta Destro.

Le probabili formazioni di Sampdoria – Genoa

SAMPDORIA(4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal e Thorsby, Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Sampdoria – Genoa, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.