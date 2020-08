Milan – Cagliari 3-0, il tabellino

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer (dal 34′ st Duarte), Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer (dal 20′ st Brescianini); Castillejo (dal 20′ st′ Maldini), Calhanoglu (dal 20′ st Saelemaekers), Leao (dal 38′ Bonaventura); Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Laxalt; Biglia, Paquetà, Torrasi; Colombo. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli (dal 17′ st Ladinetti), Klavan (dal 17′ st Carboni); Mattiello, Faragò, Nandez, Ionita (dal 33′ st Marigosu), Lykogiannis; Pereiro (dal 17′ st Paloschi); Simeone (dal 44′ st Pavoletti). A disposizione: Rafael, Ciocci, Pisacane; Birsa, Delpupo, Lombardi; Paloschi, Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Zenga.

Arbitro: Serra di Torino

Reti: al 10′ aut. Klavan (C), al 10′ st′ Ibrahimovic (M), al 13′ st Castillejo (M)

Ammonizioni: Pereiro (C), Faragò (C), Cragno (C), Saelemaekers (M

Recupero: 4′ minuti nel primo tempo e 2′ nella ripresa