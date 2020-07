Napoli – Lazio: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Lazio del 1 agosto in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A

NAPOLI – Sabato 1 agosto alle ore 20.45 si giocherà Napoli – Lazio, match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione partenopea che viene dalla sconfitta esterna contro l’Inter ed in classifica occupa la settima posizione solitaria con 59 punti. Dall’altra parte ci sono i capitolini che sono reduci da tre successi di fila, di cui l’ultimo contro il Brescia, ed in classifica occupano il terzo posto, in coabitazione con l’Atalanta, a quota 78 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 1 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta dalle partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ospina tra i pali, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Lobotka in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Callejon, Mertens e Insigne.

QUI LAZIO – Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo formato da Patric, Vavro e Acerbi. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Lukaku. In attacco tandem offensivo composto da Correa e Immobile con quest’ultimo che va a caccia del record di Higuain.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Lazio, valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport, sia sul satellite che sul digitale terrestre. Gli abbonati di Sky, potranno vedere Napoli-Lazio anche attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone, o ancora pc e notebook, tramite la piattaforma dedicata Sky Go. Nel primo caso basterà utilizzare l’app per i sistemi iOS ed Android, nel secondo invece sarà necessario collegarsi al sito ufficiale. Napoli – Lazio potrà essere seguita in streaming anche suNow Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che mette a disposizione le partite di Serie A tramite uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

STADIO: San Paolo