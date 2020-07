Atalanta – Inter: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Inter del 1 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’ultima giornata di Serie A

BERGAMO – Sabato 1 agosto alle ore 20.45 si giocherà Atalanta – Inter, match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia molto interessante visto che in palio c’è la seconda posizione. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che sono reduci dalla vittoria in rimonta in casa del Parma ed in classifica occupano il terzo posto, insieme alla Lazio, a quota 78 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Conte che viene dalla vittoria casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa la seconda posizione con 79 punti.

La cronaca minuto per minuto

Sabato 1 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca diretta dalle partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo formato da Toloi, Caldara e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Pasalic in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Malinovskyi e Gomez agiranno alle spalle di Zapata.

QUI INTER – Conte dovrebbe schierare i suoi col 3-4-1-2 con Handanovic in porta, reparto arretrato composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic e Barella in cabina di regia con Candrea e Young sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Eriksen a supporto del tandem offensivo composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Inter, valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli utenti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno assistere alla partita sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite). Chi ha sottoscritto un abbonamento Sky potrà godere della visione del match tramite la app presente sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni di Atalanta – Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

STADIO: Gewiss Stadium