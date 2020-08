Serie A, Atalanta – Inter: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter del 1° agosto 2020: incontro valido per la penultima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45

BERGAMO – Ultimo atto del campionato tra Atalanta e Inter e scontro diretto decisivo per il secondo posto in classifica. La squadra di Conte che ha compiuto ieri 51 anni sa che con un successo potrà conservare quella posizione tanto combattuto nel post lock down in classifica. “Mi auguro che sarà una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza fare calcoli. L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League. Ci sarà da soffrire, ma quello è quello di far soffrire loro” ha riferito alla vigilia. La squadra di Gasperini può centrare un altro risultato storico battendo gli avversari anche se c’è anche il risultato della Lazio a Napoli che influenzerà la lotta a tre per il podio della Serie A 2019/2020. Da non perdere dunque questo live che partirà dalle ore 19.45 con le formazioni ufficiali delle due squadre per poi proseguire con la cronaca minuto per minuto.

Quali saranno le scelte si possono solo ipotizzare dunque. Da una parte c’è il rientro di Toloi e difesa che dunque dovrebbe completarsi con Caldara e Djimsiti vista l’indisponibilità di Palomino; a centrocampo si giocano una maglia Gosens e Castagne mentre in avanti con Gomez in vantaggio Malinovskyi su Pasalic e terminale offensivo che potrebbe vedere Muriel preferito a Zapata. Dall’altra parte de Vrij con Skriniar favorito su Godin e Bastoni. D’Ambrosio così dovrebbe essere confermato ma a centrocampo e lotta a tre per una maglia con l’ex Gagliardini leggermente in vantaggio su Eriksen e Borja Valero. In avanti sembra scontata la presenza di Lukaku con Martinez che dovrebbe partire dal primo minuto invece di Sanchez.

Quale dato statistico con la Dea che non perde da 17 partite (13 vittorie e 4 pareggi) e ottima capacità di segnare nel finale. Di contro l’Inter non viene sconfitta da 7 turni e tra queste 4 vittorie hanno visto la vittoria nel secondo tempo. Ci ricorda il sito ufficiale dell’Internazionale che si tratta della sfida numero 118 in Serie A con il bilancio è a favore dell’Inter (208 gol fatti, 112 subiti), con 62 vittorie, 31 pareggi e 24 successi per i bergamaschi. Atalanta e Inter hanno pareggiato tre delle ultime quattro gare in Serie A, chiudendo due di queste sfide a reti inviolate. L’Inter non trova il successo contro l’Atalanta da quattro gare di fila (3N, 1P). Il campo di Bergamo negli ultimi anni si è rivelato ostico per l’Inter: l’Atalanta è imbattuta in nove delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Inter in Serie A (4V, 5N), dopo aver perso cinque delle precedenti sette (2N).

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini [ufficiali dalle 19.45]

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte [ufficiali dalle 19.45]