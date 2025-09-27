Milan Futuro-Scanzorosciate: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan Futuro-Scanzorosciate di Domenica 28 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D, Girone B

SOLBIATE ARNO – Domenica 28 settembre, alle ore 15:00 allo Stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno, andrà in scena Milan Futuro-Scanzorosciate, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D 2025/2026 Girone B. Una partita che a prescindere dal risultato entrerà di diritto nella storia degli ospiti che si ritrovano ad affrontare il gigante rossonero.

Il Milan Futuro arriva dal pareggio a reti inviolate a Merate. Un pareggio che porta la squadra di mister Oddo a 8 punti in classifica, rimanendo cosi in corsa per la vetta. Tra campionato e Coppa Italia di categoria i rossoneri restano dunque imbattuti, con 4 vittorie e 2 pareggi. Da segnalare, dopo l’esordio ufficiale in Prima Squadra contro il Lecce di martedì, altri minuti in cascina per David Odogu,

Per i bergamaschi è arrivato il momento di sfidare la seconda big italiana del loro campionato. Alla prima giornata era stato il turno del Chievo in una partita dove i clivensi sono riusciti a spuntarla soltanto al 95′ con il gol di Prandini. La sfida contro il Milan Futuro potrebbe segnare il punto di svolta della stagione dei giallorossi che sono in cerca di punti per riuscire a mantenere la categoria. La partita presenta già alla vigilia grande fascino: da una parte una piccola realtà del bergamasco, lo Scanzorosciate e dall’altra un colosso del calcio italiano come il Milan. La compagine giallorossa ha ufficializzato un’importante novità per il proprio reparto arretrato. Nella rosa di mister Alessio Delpiano giunge Dario Scuderi, elemento classe ’98 reduce dall’avventura nel campionato interregionale con la maglia del Caravaggio. Per lui in precedenza significativa esperienza con la maglia della Pro Patria.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Edoardo Borello di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Manfredi Canale e Gianmarco Valenti di Palermo.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN FUTURO – Il Milan Futuro di Oddo si schiera con il 4-3-3: tra i pali trova posto Pittarella, supportato in difesa da Cappelletti, Duțu, Odogu e Karaca. A centrocampo tocca a Geroli, Hodzic e Branca dettare i ritmi di gioco, mentre in avanti il reparto offensivo è affidato al tridente composto da Balentien, Perina e Sia.

COME ARRIVA LO SCANZOROSCIATE – Del Piano dispone lo Scanzorosciate con il 3-5-2: Colleoni in porta, davanti a lui il terzetto difensivo formato da Poli, Malanchini e Ruggeri. A centrocampo agiranno Scuderi, Zambelli e Dieng, con Binetti e Haoufadi a presidiare le corsie laterali. In attacco spazio alla coppia Belloli–Valois.

Le probabili formazioni

MILAN FUTURO (4-3-3): Pittarella; Cappelletti, Duțu, Odogu, Karaca; Geroli, Hodzic, Branca; Balentien, Perina, Sia. Allenatore: Oddo

SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni, Poli, Malanchini, Ruggeri, Scuderi, Zambelli, Dieng, Binetti, Haoufadi, Belloli, Valois. Allenatore: Del Piano

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Milan Futuro-Scanzorosciate, valida per la giornata 5 del campionato Serie D – Girone B, non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.