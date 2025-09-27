Cagliari-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Inter di sabato 27 settembre 2025: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 27 settembre 2025 all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Inter, gara valevole per la quinta giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla terza vittoria consecutiva conquistata pochi giorni fa in Coppa Italia al secondo turno con il Frosinone (4-1) dopo quelle di Lecce (1-2) e il successo casalingo ai danni del Parma (2-0).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Cristian Chivu che vengono dalla vittoria in Champions con l’Ajax (0-2) e da quella interna con il Sassuolo (2-1) dopo le sconfitte con Juventus (4-3) e Udinese (1-2). I rossoblù, che davanti al proprio pubblico sono imbattuti da quattro partite (tre vittorie e l’1-1 con la Fiorentina) con l’ultimo passo falso risalente allo scorso inizio maggio (1-2 con l’Udinese), vogliono proseguire il loro cammino verso la salvezza andando a caccia del terzo risultato utile consecutivo al cospetto dei vice campioni d’Europa in carica (tre vittorie di fila mancano dal 2021 sotto la guida di Leonardo Semplici).

I nerazzurri, invece, che lontano dalle mura amiche sono usciti sconfitti da quella che è ancora l’unica trasferta di questa Serie A, puntano al primo colpo esterno in campionato dopo il blitz di Amsterdam per avvicinare la vetta distante attualmente sei lunghezze.

Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorridono all’Inter: 19 vittorie, altrettanti pareggi e 7 sconfitte con 68 gol all’attivo e 42 reti al passivo. I nerazzurri, che vincono in Sardegna da cinque anni, sono rimasti imbattuti in 14 delle ultime 15 sfide contro i sardi nella massima serie. L’ultimo successo in casa dei rossoblù risale al 1° marzo 2019 (2-1 con l’autogol di Perisic e le reti di Pavoletti e Lautaro). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale: Luca Massimi di Termoli. Al VAR Daniele Doveri di Roma 1 assistito da Matteo Gariglio di Pinerolo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

Le parole di Fabio Pisacane

“Sarà una partita molto complicata, dal quoziente di difficoltà alto. Sappiamo che servirà una grandissima prestazione di coraggio nei momenti più opportuni. Ci godiamo il momento a noi favorevole, siamo soltanto all’inizio del nostro percorso e sarà comunque diverso da quello dell’Inter. Sappiamo che domani dovremo combattere colpo su colpo, consapevoli della difficoltà e bisognerà essere umili. Hanno tanti campioni, bisogna fare una partita gagliarda e da squadra vera. Servirà essere compatti e ad esso abbinare anche del coraggio per fare male. Ogni gara ha le sue difficoltà e non sarà semplice, dovremo avere un atteggiamento più prudente. Ma questo non cambia la preparazione alla gara e domani la affronteremo con un assetto diverso rispetto alle altre partite”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Alessandro Di Pardo, Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Andrea Belotti, Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Leonardo Pavoletti.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Mister Pisacane dovrà rinunciare a Luvumbo, Zappa e Radunovic. Tra i pali Caprile con Zè Pedro, Mina e Luperto a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Folorunsho in cabina di regia. In avanti spazio alla coppia d’attacco composta da Esposito e Belotti.

QUI INTER – Unico indisponibile tra le fila nerazzurre Bonny. A protezione di Martinez ci saranno Akanji, Bastoni e Acerbi. Sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco con Barella, Calhanoglu e Sucic in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Thuram e Lautaro.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Belotti. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Christian Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Inter, gara valida per la quinta giornata di Serie B, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La partita sarà trasmessa anche su Sky al canale 202.