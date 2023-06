Milan – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Hellas Verona di Domenica 4 giugno 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentottesima giornata di Serie A

MILANO – Domenica 4 giugno 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan – Hellas Verona, gara valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.

In palio punti preziosissimi per gli scaligeri, che si contendono la salvezza con lo Spezia. Dopo l’ 1-1 contro l’Empoli., occupano la terzultima posizione, a pari merito con gli Aquilotti, con 31 punti, che sono il frutto di sette vittorie, undici pareggi e venti sconfitte, trenta gol fatti e cinquantasei subiti. I gialloblù dovranno, pertanto, fare punti e sperare che la Roma batta i liguri. Qualora dovesse persistere una situazione di parità sarà, invece, necessario uno spareggio per stabilire dovrà abbandonare la massima categoria. I rossoneri, grazie al successo contro la Juventus, firmato Giroud, si sono già matematicamente qualificati per la prossima edizione di Champions League. Sono quarti a quota 67 con un percorso di diciannove partite vinte, dieci pareggiate e dieci perse, sessantuno reti fatte e quarantadue incassate. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Pioli ha collezionato sei punti, contro i quattro di quella di Zaffaroni. Sono settantacinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di trentatré vittorie per il Milan, ventotto pareggi e quattordici affermazioni del Verona. All’andata, lo scorso 16 ottobre, un gol di Tonali assegnò i tre punti ai rossoneri.

Cronaca con tabellino della partita

L’arbitro

A dirigere il match sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini della sezione di Roma 2 e Fabiano Preti della sezione di Mantova e dal IV uomo Manuel Volpi della sezione di Arezzo). Al VAR: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, assistito da Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI MILAN – Out gli infortunati Bennacer e Ibrahimovic. Pioli dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Maignan tra i pali e una difesa a quattro formata al centro da Thiaw e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali, Krunic e Messias. Attacco affidato a Giroud, affiancato da Brahim Diaz e Leao.

QUI HELLAS VERONA – Zaffaroni dovrà fare a meno degli infortunati Dawidowicz, Doig, Duda, Henry, Lasagna e Lazovic. Il tecnico gialloblù dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Montipò in porta e con Ceccherini, Hien e Cabal pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Albigaard e Tameze mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Faraoni e Depaoli. Unica punta Djuric, supportata da Ngonge e Verdi.

Le probabili formazioni di Milan – Hellas Verona

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Hien, Cabal; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Ngonge, Verdi; Djuric. Allenatore: Zaffaroni

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: