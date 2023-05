Le formazioni ufficiali di Milan – Inter di Giovedì 11 maggio 2023, semifinale di andata della Champions League 2022-2023

MILANO – Giovedì 11 maggio, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, Milan e Inter si affronteranno nella semifinale di andata della Champions League 2022-2023. Il ritorno é in programma per martedì prossimo. Chi la spunterà al termine dei 180′ se la vedrà con la vincente tra Real Madrid e Manchester City nella finalissima del 10 giugno a Istanbul. Cominceremo ad avvicinarci a questa affascinante ed avvincente sfida a partire dalle 19.45 circa quando verranno ufficializzate le formazioni. Nel Milan sempre più verso il forfait Rafael Leao, per un’elongazione dell’adduttore subita la 10′ della partita con la Lazio. Pioli dovrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Saelemaekers qualora Leao dovesse dare forfait, di supporto all’unica punta Giroud. Nell’Inter out il solo Skriniar. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko.

DIRETTA DI MILAN – INTER

Le formazioni ufficiali di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

UFFICIALI DALLE 19.45 CIRCA