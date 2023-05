La partita Milan – Inter di Mercoledì 10 maggio 2023 in diretta: primo tempo di grande intensità per la squadra di Inzaghi che in soli 12 minuti passa avanti di due gol. Ripresa più equilibrata. Tra le fila rossonere pesa l’assenza di Leao

MILANO – Mercoledì 10 maggio 2023, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena la sfida tutta italiana tra Milan e Inter, valida per la semifinale di andata della Champions League 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 21.00. Il ritorno é previsto per il 16 maggio. Chi la spunterà affronterà chi avrà la meglio tra Real Madrid nella finalissima di Istanbul del 10 giugno 2023.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: MILAN - INTER 0-2 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà l'appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 49' finisce qui! L'Inter si aggiudica il match grazie a un primo tempo di grande intensità. A segno Dzeko e Mkhytarian 48' Gagliardini a terra per un colpo al volto. Gioco fermo 47' sinistro velenoso di Pobega! Onana blocca la sfera a terra! 46' intervento falloso di Barella 45' quattro minuti di recupero 44' provvidenziale anticipo di Tomori su Gagliardini al limite dell'area 43' intervento falloso ai danni di Gagliardini 42' fallo di Origi su Dumfries 41' lancio lungo per Giroud che viene anticipato da Acerbi 39' punizione battuta da Theo Hernandez in modo debole e impreciso! Palla sul fondo 38' ancora un intervento falloso di Gagliardini su Hernandez. unizione per il Milan da buona posizione 37' Gagliardini solo in area, lo recupera all'ultimo momento Theo Hernandez. Poi il nerazzurro commette fallo su di lui 36' nel Milan dentro Pobega e Kalulu, fuori Brahim Diaz e Calabria 35' Messias si accentra e prova la conclusione! Una deviazione col tacco di Darmian facilita l'intervento di Onana 32' nell'Inter dentro Gagliardini e Correa al posto di Calhanoglu e Lautaro 31' tiro al volo di Calhangolu! Palla murata! 29' gioco fermo perché é rimasto a terra Bastoni 29' sugli sviluppi del corner Maignan coi pugni allontana la palla 28' cross di Lukaku, Thiaw allontana la palla. Luautaro la riconquista, la passa a Darmian che tenta la conclusione! Thiaw mette la palla in calcio d0angolo 27' cross di Theo Hernandez per Messias ma c'é l'intervento di Onana che fa sua la palla 25' tocco di mano di Calhanoglu. Punizione per il Milan 25' nell'Inter dentro deVrij e Lukaku al posto di Dimarco e Dzeko 23' conclusione di Thiaw! Palla respinta! 21' cross di Brahim Diaz deviato in corner da Lautaro. Sugli sviluppi del corner la palla viene allontanata 19' Origi mette la palla in mezzo ma Bastoni interveiene in netto anticipo su Giroud 19' conclusione di Lautaro! Palla ampiamente a lato 18'a terra Dzeko. Nulla di grave per lui 17' OCCASIONE MILAN! assist di Origi per Tonali che colpisce in pieno il PALO! Palla deviata da Bastoni 16' nell'Inter demtro Brozovic al posto di Mkhytarian 15' Dimarco affronta Krunic al limite dell'area in maniera del tutto regolare 14' fallo di Calhanolgu su Tonali 13' doppio cambio nel Milan: Dentro Origi e Thiaw al posto di Saelemaekers e Kjaer 13' cross di Saelemaekers ma la palla arriva direttamente a Onana 11' Tonali prova il tiro! Palla abbondantemente a lato. Forse il giocatore rossonero é stato anche disturbato dall'arbitro 9' ancora un fallo di Darmian, questa volta su Saelemaekers 9' intervento falloso di FDarmian su Giroud 8' sugli sviluppi del corner Theo Hernandez allontana la palla. Poi Lautaro prova la conclusione ma spedisce la palla sul fondo! 7' OCCASIONE INTER! Prodigiodo Maignan su Dzeko! Palla in calcio d'angolo! 7' avanzata di Barella che poi mette la palla in ,ezzo, Kjaer la allontana col tacco 5' ottima simbucata di Tonali per Messias che cerca di indirizzare la palla sul secondo palo ma finisce per mandarla sul fondo! 4' Brahim Diaz prova la conclusione dal limite dell'area, cerca il tiro a giro sul secondo palo ma manda la palla sul fondo! 3' a terra Dumfries vittima di un contrasto nel corso dell'azione precedente. Nulla di grave per lui 2' fallo di Mkhytarian su Brahim Diaz. Punizione per il Milan da buona punizione. La batte in avanti Tonali ma Giroud non arriva sulla palla 1' palla troppo lunga per Lautaro Martinez 1' si ricomincia! Prima palla del Milan le squadre rientrano in campo PRIMO TEMPO 49' fine del primo tempo a San Siro. Inizio micidiale dell'Inter avavnti di due gol con Dzeko e Mkhytarian 47' cross di Barella ma la palla era già oltre la linea di fondo 46' tentativo di girata di Giroud, servito da Saelemaekers! Palla sul fondo! 45' cartellino giallo per Krunic per proteste perché voleva l'ammonizione del nerazzurro 45' fallo di Calhanoglu su Brahim Diaz 45' saranno quattro i minuti di recupero 44' fallo di Tonali su Mkytharian 44' intervento falloso di Calhanoglu su Krunic 43' fallo di Mkhytarian su Brahim Diaz 43' trattenuta su Bastoni. Punizione per l'Inter 42' anticipo di Acerbi su Brahim Diaz al limite dell'area 41' contrasto tra Dumfries e Saelemaekers. Il rossonero restaa a terra colpito al volto. Nulla di grave per lui 40' cross di Theo Hernandez per Giroud che viene anticipato 40' fallo di Lautaro Martinez su Tomori 39' fallo di fristrazione su Calhanoglu da parte di Theo Hernandez, che viene richiamato verbalmente 38' cambio di gioco di Messias per Saelemaekers. Palla intercettata da Bastoni 37' Krunic non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa laterale per l'Inter non troppo lontana dalla bandierina del corner 36' passaggio troppo forte di Calabria per Messias. Rimessa laterale per l'Inter 34' Inter ancora pericolosa negli ultimi minuti 34' assist di Dumfries per Dimarco che prova la conclusione! C'é una deviazione ma Maignan non si fa sorprendere! 33' destro di Lautaro! Palla alta sopra la traversa! 31' NESSUN FALLO. RIGORE NON CONCESSO E AMMONIZIONE REVOCATA 31' CHECK VAR. Manzano vuole rivedere il contrasto 30' ammonizione per Kjaer 30' RIGORE PER L'INTER perche Kjaer ingenuamente commette fallo in area su Lautaro 29' cross di Messias, colpo di tacco di Brahim Diaz per Calabria che colpisce l'esterno della rete 28' intervento falloso di Tonali su Lautaro Martinez 28' scintille tra Bastoni e Brahim Diaz: l'arbitro invita alla calma 27' punizione battuta da messias , cross basso ma la palla viene allontanata da Bastoni, in anticipo si Giroud 26' fallo di Barella su Saelemaekers 26' Tonali disturbato in fase di cross. la palla non penetra 24' altro fallo commesso da Dumfries, questa volta su Saelemaekers 24' fallo di Dumfries su Brahim Diaz 23' tentativo di clonclusione di Dzeko da posizione impossibile! palla sul fondo 23' tocco di Tonali per Giroud intercettato da Mkytharian 22' ripartenza di Dzeko, Calabria intercetta il suo passaggio per Lautaro 21' Darmian non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa laterale per il Milan 20' cross di Dimarco ma la palla arriva direttamente tra le braccia di Maignan 19' contrasto tra Calhanoglu e Tonali al limite dell'area ma l'arbitro applica la regola del vantaggio 18' intervento falloso di Messias ai danni di Dimarco 17' nel Milan dentro Messias al posto dell'infortunato Bennacer 16' Maignan si riprende e si può ricominciare a giocare 15' problema fisico anche per Maignan 14' OCCASIONE INTER! Altro sbandamento della difesa del Milan e Calhanoglu di interno destro colpisce il palo! La palla torna in campo ma Barella non riesce ad approfittarne 14' bennacer momentaneamente fuori dal campo per un dolore al ginocchio. 13' i rossoneri protestano per una presunta trattenuta di Acerbi su Giroud ma per l'arbitro é tutto regolare 12' cross di Saelemaekers deviato in calcio d'angolo. Lo batte Saelemaekers ma nessun compagno é pronto a deviare la palla in rete 11' Partita in salita per il Milan sotto di due gol dopo soli undici minuti 10' RADDOPPIO INTER!!!!! cross rasoterra di Dimarco, Lautaro lascia passare la palla che arriva a Mkhytarian il quale trafigge Maignan! 9' il rilancio di Onana mette la palla direttamente il fallo laterale 8' intervento falloso di Saelemaekers 7' INTER IN VANTAGGIO!!!!! sugli sviluppi del calcio d'angolo un sinistro incredibile di Dzeko mette la palla sotto l'incrocio dei pali! Niente da fare per Maignan! 6' punizione battuta da Dimarco con intenzione di mettere la palla in mezzo per Acerbi. Palla deviata in calcio d'angolo 5' lancio lungo di Bastoni per Dzeko su cui Calabria commette fallo. Punizione per l'Inter 4' bella idea di Dimarco per Barella che però non riesce a tenere la palla in campo. Rimessa laterale per l'Inter 4' lancio lungo di Kjaer completamente impreciso 3' Ora é l'Inter a schiacciare il Milan nella propria metà campo. Le due squadre comunque si stanno ancora studiando 3' verticalizzazione per Bennacer, Calanoglu di testa mette la palla in fallo laterale 2' Milan aggressivo nella trequarti dell'Inter 1' intervento duro di Theo Hernandez su Dumfries. Primo fallo della partita 1' subito un retropassaggio di Calhanoglu per Onana 1' partiti! Primo pallone battuto dall'Inter. E' cominciato il Derby di Milano! ci siamo! le squadre fanno il loro ingresso in campo! tutto pronto per l'inizio dell'Euroderby nella cornice di uno Stadio Meazza gremito. Ancora pochi minuti e le squadre faranno il loro ingresso in campo A dirigere la gara sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano Nell'Inter out il solo Skriniar. Simone Inzaghi risponde col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko. Nel Milan non c'é Rafael Leao, per un'elongazione dell'adduttore subita la 10' della partita con la Lazio. Pioli si affida a un modulo 4-3-3 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali, Krunic e Bennacer. Tridente offensivo composto da Brahim Diaz, Bennacer e Saelemaekers, di supporto all'unica punta Giroud. Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine ogni azione ed emozione dell'Euroderby Milan - Inter, semifinale di andata della Champions League Tabellino MILAN (4-3-3-1): Maignan; Calabria (dal 36' st Kalulu), Kjaer (dal 14' st Thiaw), Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Bennacer (dal 17' Messias), Brahim Diaz (dal 36' st Pobega), Saelemaekers (dal 14' st Origi); Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Gabbia, Ballo-Touré, De Ketelaere, Rebic, Origi.Allenatore: Stefano Pioli. INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 32' st Gagliardini), Mkhitaryan (dal 16' st Brozovic), Dimarco (dal 25' st deVrij); Lautaro (dal 32' st Correa), Dzeko (dal 25' st Lukaku). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gosens, C Bellanova, Asllani, D'Amrbosio, Zanotti, Allenatore: Simone Inzaghi. Reti: al 7' Dzeko, al 10' Mkhytharian Ammonizioni: Krunic Recupero. 4' nel primo tempo e 4' nella ripresa

Convocati Milan

Portieri: Maignan. Mirante

Difensori: Theo Hernandez, Calabria, Tomori, Kjaer, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo-Tourè

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Saelemaekers

Attaccanti: Giroud, Brahim Diaz, Messias, Origi, De Ketelaere, Rebic (Leao)

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Lo spirito della squadra non è mai mancato, ma non può bastare se non ci metteremo anche qualità e attenzione. La partita è difficilissima ma anche bellissima, ho cercato di trasmettere alla squadra determinazione ma anche felicità nel giocare una gara del genere. Abbiamo eliminato Tottenham e Napoli, possiamo eliminare chiunque. L’Inter è favorita per gli altri, noi ce la vogliamo giocare. Bisogna tenere conto che si giocherà su 180 minuti. In Champions League abbiamo fatto un cammino eccezionale, ora proveremo ad aggiungere un nuovo step per arrivare a una Finale: sarebbe qualcosa di unico. Ci aspettiamo un San Siro stracolmo e pieno di energia, che ci spingerà a dare tutto dall’inizio alla fine. (Leao, ndr) Oggi ha svolto il lavoro come da programma, domani proverà a forzare e vedremo. Se sarà convocato potrà giocare, anche dall’inizio. Io sono sereno, saranno il giocatore e il dottore a dirmi se potrà essere della partita. Ha caratteristiche uniche, in sua assenza mettere in campo altre caratteristiche. Saelemaekers alternativa? In allenamento l’avevo già provato diverse volte a sinistra in allenamento, interpreta bene il ruolo e vedremo che scelte fare”.

Le parole di Giroud alla vigilia

“È un Derby, è una partita speciale. A me piace giocare i Derby, sono molto fiero e orgoglioso di questo Milan. Sono molto carico e motivato, cerco sempre di essere sempre positivo con i miei compagni. Speriamo di fare una grande prestazione, ognuno dovrà dare il 110%. I dettagli potranno fare la differenza. Ho 36 anni ma ho le motivazioni di un ragazzo giovane, sono affamato più che mai ma non cerco rivincite. Il Milan è speciale, avevo bisogno di una nuva sfida e il primo anno non poteva andare meglio. Vincere lo Scudetto è stato unico. Questa in Champions League è una grande occasione per vincere ancora. La Finale sarebbe un traguardo eccezionale, ce lo meriteremmo per quello che stiamo facendo. E possiamo ancora migliorare. Tutti noi abbiamo ambizione e vogliamo crederci, passo dopo passo. Vedremo anche Real Madrid-Manchester City, però al momento pensiamo solo all’Inter. Maldini è qua ogni giorno. Ci supporta sempre, ci segue in allenamento a Milanello. È una cosa che mi ha sorpreso tanto quando sono arrivato, non me l’aspettavo. Maldini e Massara sono davvero sempre presenti”.

Le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia

“La qualificazione in semifinale di Champions, la finale di Coppa Italia e gli ultimi risultati in campionato ci hanno aiutato a preparare al meglio le partite. Domani è un derby di cui conosciamo l’importanza che ha per noi e per i nostri tifosi e lo vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Sappiamo che per tutti esistono momenti, specialmente per gli attaccanti. Abbiamo avuto un momento in cui non riuscivamo a concretizzare, ora tutti gli attaccanti sono tornati a segnare ma ero tranquillo anche prima. Il problema è quando non riesci ad avere occasioni, noi le avevamo. Adesso hanno segnato tutti, devono continuare così, loro e la squadra. Bisognerà usare tantissima testa e cuore, per il cuore non ho dubbi, per la testa sicuramente dovremmo essere bravi a usarla nel miglior modo, ci saranno insidie che dovremmo superare sapendo che ce la giochiamo in 180 minuti. Di derby ne abbiamo fatti diversi, abbiamo vinto e perso, i derby che abbiamo giocato danno spunti importanti ma allo steso tempo ogni partita è a se. Ci saranno momenti in cui l’Inter sarà più offensiva o più difensiva, servirà grandissimo sacrificio, la corsa per il compagno sarà fondamentale. Ho la possibilità di scegliere a centrocampo e in attacco. Speriamo di recuperare D‘Ambrosio e di valutare Gosens che non sappiamo se potrà essere tra i convocati. A centrocampo e attacco non ci sono problemi, sui quinti in difesa abbiamo qualche rotazione ristretta e vista la difficoltà e il numero delle partite in questo momento siamo un po’ limitati. Conosciamo tutti le qualità di Leao, sappiamo che potrà esserci o no, prenderemo qualche accorgimento ma non cambierà il nostro piano partita. Con il Milan abbiamo vinto e perso. Non è solo una squadra di ripartenza, sa giocare, ha un ottimo palleggio e servirà essere bravi in tutte le fasi della partita. […] Le partite sono tutte storie a sé, noi sappiamo l’importanza della sfida di domani e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi, sapendo che sarà un passo importante che andrà fatto con corsa, determinazione e aggressività in 180 minuti”.

La parole di Dimarco alla vigilia

“Come tutti i derby è sempre bello disputarli. Ne ho vissuti tanti e sono contento di giocarmi la semifinale contro il Milan: me la voglio godere al cento per cento. Penso che il Milan ha dimostrato di aver passato due turni difficili contro Tottenham e Napoli. Loro sono campioni d’Italia in carica e noi cercheremo di dimostrare a noi stessi quello che valiamo. Sapevamo di avere un girone difficile, ma abbiamo dimostrato sul campo il nostro valore, ottenendo risultati importanti contro il Barcellona, sia all’andata che al ritorno. Abbiamo sicuramente meritato la semifinale. Non voglio parlare di vendetta, anche perché è passato tanto tempo. Nel 2003 ero a San Siro e se penso che venti anni fa ero a vederla e domani posso giocarla è un’emozione incredibile. Noi però dobbiamo pensare al presente e a fare un risultato positivo. Possiamo definirla come una semifinale di Champions League e sappiamo anche quanto sia importante il derby. Dobbiamo affrontare questi sei giorni tra una gara e l’altra pensando a noi stessi, prima al match di domani e poi con testa al ritorno. Penso che per affrontare queste partite ci vogliono testa e cuore. I miei sei gol e sei assist sono merito del gioco della squadra. Io sicuramente mi sento cresciuto di testa e anche a livello fisico perché abituarsi a giocare queste gare ti fa crescere tanto.”

Il percorso in Champions di Milan e Inter

ll Milan é arrivato a questa fase della competizione dopo ben sedici anni. Si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Tottenham (1-0 all’andata e 0-0 al ritorno)e ai quarti di finale il Napoli ( 1-0 all’andata e 1-1 al ritorno) In totale i rossoneri hanno realizzato 15 gol subendone 8, il miglior marcatore della rosa è Olivier Giroud con 5 reti segnate. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno).

Milan e Inter in campionato

Il Milan viene dal successo casalingo per 2-0 contro la Lazio, firmato Bennacer e Theo Hernandez. La squadra di Pioli ora é sesta, a pari merito con Atalanta e Roma, con 58 punti, che sono il frutto di diciassette vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti. L’Inter viene da quattro successi di fila: contro l’Empoli (0-3) la Lazio (3-1). il Verona con il risultato tennistico di 0-6 e la Roma (0-2). Gli uomini di Simone Inzaghi sono quarti a quota 63 punti, con un percorso di venti partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, sessantadue reti realizzate e trentasette incassate. Nelle ultime cinque sfide i rossoneri hanno collezionato nove punti e non perdono dal 18 marzo; i nerazzurri dodici e non perdono dallo scorso 15 aprile.

I precedenti

Sono 210 i precedenti in competizioni ufficiali tra le due compagini, di cui: 186 in Serie A, 27 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana. Il bilancio racconta di 71 successi del Milan, 67 pareggi e 81 affermazioni dell’Inter. Le due squadre, in questa stagione si sono già affrontate tre volte: in campionato il 3 settembre la squadra di Pioli si impose per 3-2 mentre il 5 febbraio ad avere la meglio fu quella di Inzaghi. Nerazzurri vittoriosi nella Supercoppa italiana il 18 gennaio a Dubai.

L’arbitro

Tutti di nazionalità spagnola gli arbitri designati, A dirigere la gara sarà Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María Sánchez. Alla Var ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández. Manzano ha già arbitrato il Milan nella sfida d’andata tra i rossoneri e la Dinamo Zagabria del 14 settembre, terminata 3-1 per la squadra di Pioli; non ha, invece, mai diretto l’Inter.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Maignan, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

La lista UEFA dell’Inter

Portieri: Handanovic, Cordaz, Onana.

Difensori: Dumfries, De Vrij, Bellanova, Acerbi, Dimarco, D’ambrosio, Darmian, Bastoni, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Gosens, Asslani, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Brozovic.

Attaccanti: Dzeko, Lautaro, Correa, Lukaku.

Presentazione del match

QUI MILAN – Preoccupano le condizioni Rafael Leao, che si è fermato dopo dieci minuti della partita con la Lazio per un’elongazione dell’adduttore e rischia di saltare la sfida e che sembra sempre più verso il no. Pioli dovrebbe affidarsi a un modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro formata al centro da Kjaer e Tomori e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Krunic. Sulla trequarti Brahim Diaz, Bennacer e Saelemaekers qualora Leao dovesse dare forfait, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI INTER – Out il solo Skriniar. Simone Inzaghi dovrebbe rispondere col consueto modulo 3-5-2. Onana tra i pali e una difesa a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. In cabina di regia Calhanoglu con Barella e Mkhytarian mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dumfries e Dimarco Coppia di attacco formata da Lautaro e Dzeko.

Le probabili formazioni di Milan – Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

Curiosità

Il giocatore nerazzurro che ha segnato più gol nella storia del derby di Milano è Giuseppe Meazza. Il leggendario attaccante dell’Inter, hall of famer e miglior marcatore assoluto nella storia del Club, ha realizzato 12 gol nelle stracittadine contro il Milan considerando tutte le competizioni. Tra i giocatori dell’attuale rosa nerazzurra il miglior marcatore nei derby di Milano è Lautaro Martinez: il Toro ha realizzato 7 gol contro il Milan in 12 presenze totali. Olivier Giroud ha segnato una delle sue cinque doppiette con il Milan proprio contro l’Inter, nel 2-1 che ha permesso ai rossoneri di iniziare la cavalcata per lo Scudetto 2021/22. Rafael Leão ha invece partecipato ad almeno tre reti in un singolo incontro solo una volta con la maglia del Milan: il 3 settembre 2022 in campionato contro l’Inter (due reti e un assist in quell’occasione). Ha portato a buon fine 37 dribbling in questa Champions League: un record per un giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (anche in quel caso 37). Inoltre, Leão ha inciso per il 40,2% del totale dei dribbling riusciti dalla sua squadra nella competizione in questa stagione (37/92): la percentuale più alta rispetto a qualsiasi altro giocatore. Arretrando in mediana, Sandro Tonali è invece il giocatore che conta più pressioni (815) in questa Champions League, oltre che risultare primo per pressioni esercitate nella parte centrale del campo (419). In aggiunta, il Milan è la squadra che ha effettuato il maggior numero di pressioni totali nel terzo centrale (2.062) nella competizione in questa stagione.

Dove vedere la partita in tv e streaming

