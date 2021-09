Milan – Lazio, le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan – Lazio del 12 settembre 2021: incontro valido per la seconda giornata di Serie A, calcio d’inizio alle 18

MILANO – Tutto pronto a San Siro per l’inizio di Milan – Lazio, incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Le formazioni ufficiali saranno comunicate attorno alle ore 17. Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Maignan in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Tonali e Kessiè in cabina di regia mentre davanti spazio a Florenzi, Brahim Diaz e Leao alle spalle di Rebic. Sarri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Reina tra i pali, reparto arretrato formato da Marusic e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo Lucas Leiva in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

Le formazioni di Milan – Lazio

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli (da confermare)

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri (da confermare)

