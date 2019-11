Milan-Lazio 1-2, il tabellino: Immobile e Correa stendono il Diavolo

Il tabellino di Milan-Lazio 1-2 il risultato finale: reti di Immobile e Correa per il successo della squadra capitolina, autorete di Bastos per il Milan.

MILANO – Nel match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A la Lazio espugna San Siro battendo il Milan 2-1. Reti di Immobile e Correa per la formazione capitolina mentre ai rossoneri non basta il momentaneo pareggio grazie all’autorete di Bastos. Con questo successo la squadra di Inzaghi aggancia Atalanta e Cagliari al quarto posto mentre il Milan scivola in undicesima posizione con 13 punti.

Milan-Lazio 2-1: il tabellino del match

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Krunic (85′ Bonaventura), Bennacer, Paquetà (53′ Leao), Calhanoglu, Piatek, Castillejo (36′ Rebic). Allenatore: Pioli

LAZIO (3-5-2): Straskosha; Bastos, Acerbi, Radu, Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (60′ Parolo), Lulic, Correa, Immobile (60′ Caicedo [82′ Cataldi]). Allenatore: Inzaghi

RETI: 25′ Immobile (L), 28′ Aut. Bastos (M), 83′ Correa (L)

AMMONIZIONI: Milinkovic-Savic, Parolo, Radu, Lucas Leiva (L), Duarte, Krunic, Bennacer (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro