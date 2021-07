Milan – Modena 5-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

MILANO – Oggi pomeriggio, sabato 24 luglio, alle 17, al Centro Sportivo di Milanello, il Milan di Pioli, dopo aver battuto per 6-0 la Pro Sesto nella gara di esordio stagionale, affronterà il Modena, che milita in Serie C dopo essere stato eliminato ai playoff. La partita si disputerà a porte chiuse. Il club rossonero é scatenato sul mercato avendo già ufficializzato gli acquisti di Giroud e Ballo-Touré, oltre al ritorno di Brahim Diaz in prestito biennale dal Real Madrid e punta ad un campionato da protagonista. Dopo iltest impegnativo col Modena, proseguirà la preparazione giocando contro Nizza, Valencia, Real Madrid e Panathinaikos.

RISULTATO IN DIRETTA: MILAN - MODENA 5-0 (INTERVALLO)

PRIMO TEMPO

45' si chiude senza recupero il primo tempo del match con il 5-0 a favore dei rossoneri. Fra pochi minuti seguiremo il secondo tempo assieme

44' tempestiva uscita in area di Gagno su Leao costretto ad allargarsi quindi la difesa riesce a intercettare un suo passaggio

43' THEO HERNANDEZ! 5-0 MILAN! Mezzo esterno con il mancino direttamente su punizione per l'esterno con palla che si infila sotto la traversa con il portiere che non riesce a intervenire!

39' spunto di Leao sulla sinistra, il giocatore in area dal fondo prova a crossare ma trova una deviazione in angolo. Sugli sviluppi pennellata di Tonali per l'inserimento di Tomori, colpo di testa fuori misura

36' chiusura di Saelemaekers per il secondo corner a favore del Modena, batte Renzetti allontana di testa Tonali quindi qualche istante più tardi Scarsella raccoglie di testa un bel cross di Di Paola, palla di poco a lato!

34' contrasto da Tomori e Marotta, nessun problema per i due giocatori

31' affondo di Leao ma cross troppo lungo sul secondo palo

28' conclusione in diagonale per Marotta che in lascia partire un bel diagonale approfittando da una palla persa da Tonali ma Gabbia è reattivo nel respingere!

27' si riprende a giocare dopo il cooling break con un nuovo possesso Milan

24' time out in campo, i giocatori ne approfittano per dissetarsi

22' fermato in offside Theo Hernendez, in campo temperatura intorno ai 33 gradi

18' KRUNIC! 4-0 PER IL MILAN! Diaz apre a sinistra per Leao, cross morbido verso il secondo palo per Krunic e colpo di testa da due passi vincente!

18' in costante proiezione offensiva il Milan che nonostante l'allenamento di questa mattina sembra già molto in palla

14' conclusione dal limite di Diaz ma rasoterra di destro dopo una giocata con la suola deviata dalla difesa in corner. Nell'occasione sponda di Saelemaekers. Sul corner lunga traiettoria di Tonali sul secondo palo dove Romagnoli non ci arriva per un soffio!

9' TOMORI! 3-0 DEL MILAN! Pennellata di Bennacer in area per il colpo di testa ravvicinato del difensore e palla che si infila sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere!

8' contropiede micidiale del Milan con Leao in verticale su Saelemaekers che in area prova concludere con un rasoterra in diagonale, c'è una deviazione in angolo della difesa quindi sugli sviluppi del tiro dalla bandierina portiere allontana di pugni

7' primo corner per il Modena, batte Mosti, allontana la difesa rossonera

5' LEAO! RADDOPPIO DEL MILAN! Ottimo avvio della squadra di Pioli, su corner dalla sinistra di Diaz sul secondo palo per l'attaccante è un gioco da ragazzi colpire di testa in rete!

5' bella conclusione in area dalla destra per Gabbia che si gira bene e conclude di prima intenzione, deviazione in angolo di Gagno!

2' BRAHIM DIAZ! VANTAGGIO DEL MILAN! Molto bello il doppio scambio con Theo Hernandez che in area serve con il tacco il compagno bravo ad anticipare l'intervento del portiere calciando con la punta sul primo palo da due passi

Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Modena in maglia gialle mentre il Milan nella tradizionale rossonera

Milan e Modena a centrocampo, i rossoneri avanti con Leao di punta supportato da Saelemaekers, Diaz e Krunic

Siamo pronti a commentare il match, le squadre si apprestano a disporsi in campo

Benvenuti alla diretta dell'amichevole Milan - Modena. Seguiremo assieme il match a partire dall'ingresso delle squadre in campo.

TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli; Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A disposizione: Plizzari, Desplanches, Pseftis, B.Touré, Castillejo, Conti, Hauge, Pobega, Maldini, Colombo, Caldara, Di Gesù, Capone, Robotti, Kerkez, Stanga, Roback. Allenatore: Pioli.

MODENA: Gagno, Ciofani, Pergreffi, Baroni, Renzetti, Gerli, Scarsella, Di Paola, Mosti, Ogunseye, Marotta. A disposizione: Narciso, Aimi, Ponsi, Ingegneri, Nelli, Costantino, Maggioni, Milesi, Molinaro, Duca, Castiglia. Allenatore: Tesser.

Reti: al 2' pt Brahim Diaz, al 5' pt Leao, al 9' pt Tomori, al 18' pt Krunic, al 43' pt Theo Hernandez

Ammonizioni:

Recupero: