Formazioni ufficiali di Milan – Porto: chi scende in campo

Le scelte degli allenatori di Milan – Porto del 3 novembre 2021, l’incontro è valido per la 4 giornata della Champions League 2021/2022

MILANO – Oggi pomeriggio si affrontano per la 4° giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022, Milan e Porto. Seguiremo il match dalle ore 18.45 con l’ingresso delle squadre in campo e ci avvicineremo allo stesso un’ora prima con l’uscita delle formazioni ufficiali.

DIRETTA DELLA PARTITA

Il Milan dovrebbe scendere in campo la squadra col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori- Romagnoli e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Per il Porto di Coincencao probabile modulo 4-4-1 con Diogo Costa tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Pepe-Mbemba e da sulle fasce da Joao Mario e Sanusi. In mediana Sergio Oliveira e Uribe; sulle corsie Otavio e Luis Diaz. Davanti Martinez e Taremi.

Le formazioni ufficiali di Milan – Porto

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli (da confermare)

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao (da confermare)