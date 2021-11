Milan – Porto: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Milan – Porto del 3 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 4° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

MILANO – Mercoledì 3 novembre, alle ore 18.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza”, andrà in scena Milan – Porto, incontro valevole per la quarta giornata del Gruppo B della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 19 ottobre, si é chiusa sul risultato di 1-0 in favore dei lusitani con rete di Luis Diaz. Per la squadra di Pioli, ancora a quota zero dopo le sconfitte contro Liverpool (3-2 ad Anfield), Atletico Madrid (2-1 a San Siro) e, come detto, Porto, é vietato sbagliare: la sfida di San Siro contro la formazione portoghese, che invece ha 4 punti, a pari merito con l’Atletico Madrid e dietro alla capolista Liverpool che é a punteggio pieno, é un autentico “dentro o fuori”. In campionato, invece, le cose vanno molto meglio perché il Milan viene dalla vittoria all’Olimpico contro la Roma, ottenuta grazie alle reti di Kessie e Ibrahimovic, ed é in testa alla classifica, alla pari con il Napoli, con 31 punti, frutto di 10 vittorie e un pareggio; 25 gol fatti e 10 subiti. Nel massimo campionato portoghese il Porto é reduce dal deciso successo casalingo per 4-1 contro il Boavista e, dopo dieci giornate, é primo, a pari merito con lo Sporting Lisbona, a quota 26 punti con un percorso di 8 partite vinte e 2 pareggiate; 25 reti realizzate e solo 7 incassate. Sono undici i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quattro vittorie per il Milan, tre pareggi e tre affermazioni del Porto. L’ultima incrocio a Milano risale all’11 settembre 1996 quando i lusitani si imposero per 3-2 grazie al goal di Artur Oliveira e la doppietta di Jardel; di Simone e Weah le reti rossonere. A dirigere il match sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coadiuvato dagli assistenti connazionali Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar; quarto uomo l’iberico Santiago Jaime Latre. Al VAR ancora uno spagnolo, Ricardo de Burgos; all’AVAR il tedesco Christian Dingert.

La cronaca con commento in diretta

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 3 novembre alle ore 17.45 le formazioni ufficiali, dalle 18.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Ancora problemi di infermeria per Pioli: ancora out Rebic, Maignan, Plizzarri, Messias, Castillejo e Pellegri. Il Milan dovrebbe mandare in campo la squadra col tradizionale modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kjaer e ai lati da Calabria e Theo Hernandez. In mediana Kessié e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

QUI PORTO – Per il Porto di Coincencao probabile modulo 4-4-1 con Diogo Costa tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Pepe-Mbemba e da sulle fasce da Joao Mario e Sanusi. In mediana Sergio Oliveira e Uribe; sulle corsie Otavio e Luis Diaz. Davanti Martinez e Taremi.

Le probabili formazioni di Milan – Porto

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Milan – Porto, valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League, e potrà essere seguita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.