Serie A, Milan – Roma: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma venerdì 31 agosto 2018 alle ore 20.30. Per i bookmakers leggera preferenza per i padroni di casa



ROMA – Venerdì 30 agosto alle ore 20.30 si gioca Milan – Roma, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pirotecnico 3-3 casalingo con l’Atalanta e in classifica hanno 4 punti. I rossoneri hanno perso a napoli e sono fermi a quota zero ma con una partita da recuperare. La partita si potrà seguire in cronaca diretta dalle ore 20.30.



Serie A, Milan – Roma: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno leggermente favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato tra 2,40 e 2,45. Il segno X, invece, è offerto mediamente a 3,40, il segno 2 è offerto da 2,90 a 2,95.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X è quotato tra 1,41 e 1,42, l’X/2 oscilla tra 1,56 e 1,58 mentre l’1/2 vale mediamente 1,32.

I bookmakers prevedono tanti gol: l’Under 2,5 è infatti oscilla da 1,95 a 2,00 mentre l’Over 2,5 è offerto da 1,72 a 1,75. E pensano che andranno a segno entrambe le squadre oppure no: il Goal varia da 1,56 a 1,60 mentre il No Goal vale da 2,27 a 2,30.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-0 (da 8,60 a 9,40), seguito dal 2-1 (da 9,00 a 9,20) e dallo 0-1 ( da 10,00 a 10,75).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,00 a 4,15.

Il match si potrà seguire su questo portale con la cronaca diretta a partire dalle ore 19.15 con la comunicazione delle formazioni ufficiali.