Le formazioni ufficiali di Milan – Saliburgo del 2 novembre 2022, gara valida per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023

MILANO – Stasera, alle ore 21, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, va in scena Milan – Salisburgo, gara valida per la sera e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Pioli dovrà rinunciare anche agli infortunati Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Calabria e Saelemaekers. Il tecnico emiliano dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e Bennacer. Sulla trequarti Messias, Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud. Fuori lista Okoh, Diambou e Tijani. Jaissle dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Kohn tra i pali e con edic, Wober, Pavlovic e Bernardo pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Kameri, Seiwald e Sucic. Davanti Adamu e Okafor, supportati dall’unico trequartista Sucic.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Milan – Saliburgo

ufficiali dalle 19.45 circa

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. Allenatore: Jaissle.