MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Fiorentina, Hellas Verona, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Roma, Spezia e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Lecce per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato verso il settore occupato dei sostenitori della squadra avversaria quattro bottigliette di plastica semipiene una delle quali raggiungeva il settore stesso senza conseguenze; per avere, inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Torino a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, per tutto il secondo tempo della gara, la regolare ripresa del giuoco, costringendo l’Arbitro a prolungare di due minuti il tempo di recupero.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 44° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica, senza conseguenze; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CECCHERINI Federico (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HIEN Isak Malcolm Kwaku (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LINETTY Karol (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VERRE Valerio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

MARUSIC Adam (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

AMRABAT Sofyan (Fiorentina)

SESTA SANZIONE

HATEBOER Hans (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BUONGIORNO Alessandro (Torino)

COLLEY Omar (Sampdoria)

COULIBALY Lassana (Salernitana)

DI FRANCESCO Federico (Lecce)

DURICIC Filip (Sampdoria)

GYASI Emmanuel (Spezia)

HONGLA YMA II Martin (Hellas Verona)

ROVELLA Nicolo (Monza)

SENSI Stefano (Monza)

TERZA SANZIONE

CRISTANTE Bryan (Roma)

CUADRADO BELLO Juan Guillermo (Juventus)

DE WINTER Koni (Empoli)

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna)

SECONDA SANZIONE

AEBISCHER Michel (Bologna)

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia)

BASTONI Alessandro (Internazionale)

GABBIADINI Manolo (Sampdoria)

IKONE’ Nanitamo Jonath (Fiorentina)

MALEH Youssef (Fiorentina)

MEITE Soualiho (Cremonese)

SCHUURS Perr (Torino)

PRIMA SANZIONE

CEESAY Assan (Lecce)

D’ALESSANDRO Marco (Monza)

EKDAL Albin (Spezia)

GATTI Federico (Juventus)

ILING-JUNIOR Samuel (Juventus)

MILIK Arkadiusz (Juventus)

MIRETTI Fabio (Juventus)

PONGRACIC Marin (Lecce)

VIEIRA NAN Ronaldo Augusto (Sampdoria)

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

LUKIC Sasa (Torino)

NZOLA Mbala (Spezia)

SECONDA SANZIONE

DESTRO Mattia (Empoli)

PELLEGRI Pietro (Torino)

SANTOS DA SILVA Marlon (Monza)

SEPE Luigi (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

CANCELLIERI Matteo (Lazio)

DIA Boulaye (Salernitana)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

JURIC Ivan (Torino): ammonizione (seconda sanzione) per avere inoltre al 25° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo un’espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara.

AMMONITI

SECONDA SANZIONE

MOTTA Thiago (Bologna)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.