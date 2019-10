Milan, via Giampaolo arriva Pioli. A breve l’ufficialità

Salta la seconda panchina in Serie A. Marco Giampaolo non sarà più l’allenatore del Milan. Al suo posto arriva Stefano Pioli

MILANO – Cambio sulla panchina del Milan: al posto di Marco Giampaolo arriva Stefano Pioli. Manca soltanto l’ufficialità, che farà seguito alla definizione degli ultimi dettagli contattuali. Al tecnico abruzzese non è bastata la vittoria di sabato scorso a Marassi contro il Genoa: troppe sono state, per la società rossonera, quattro sconfitte subite in quattro partite disputate. Giampaolo non ha raggiunto la risoluzione consensuale con il Milan e sarà, pertanto, esonerato

Il nuovo allenatore, già alla guida di Bologna, Lazio, Inter e Fiorentina, dovrebbe firmare nel pomeriggio un contratto biennale da 1,5 milioni di euro circa. Pioli ha vinto la concorrenza con Luciano Spalletti dopo che quest’ultimo non era riuscito a trovare un accordo con il club nerazzurro per la buonuscita sul contratto in essere fino al 30 giugno 2021.