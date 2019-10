In campo anche quattro nazionali under 19 per le qualificazioni ai campionati europei. Martedì 8 ottobre si è aperto con il calcio Sud Americano

Martedì 8 ottobre con il calcio Inglese in evidenza. In serata infatti si disputano cinque incontri validi per la FA Cup. Nel corso della mattinata sguardo invece alle gare di qualificazione ai prossimi campionati europei under 19 con quattro nazionali in campo. C’è anche l’amichevole under 19 tra Slovenia e Svizzera nel pomeriggio. Prima di passare a quadro dei risultati aggiornati in diretta sguardo a chi ha già giocato. Partiamo dal Paraguay con il 2-0 casalingo del San Lorenzo sullo Sporting Luqueno: gara decisa nella ripresa con i gol di Reyes e Fernandes. In Giamaica 1-0 dell’Harbour View sul Dunbeholden mentre nella Liga Premier Serie A messicana 3-0 del Tepatitlan de Morelos sul Correcaminos 2. Infine in Colombia per il Torneo Aguila successo esterno del Real Castagena sul Boca Juniors mentre finisce 1-1 tra Quindio e Fortaleza.

