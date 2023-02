Modena – Cagliari: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Modena – Cagliari di venerdì 3 febbraio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 23° giornata di Serie B 2022-2023

MODENA – Venerdì 3 febbraio allo stadio Alberto Braglia andrà in scena Modena–Cagliari, gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione allenata da Attilio Tesser reduce dalla sconfitta esterna contro la Ternana (2-1) e da una vittoria interna contro il Cosenza (2-0). Dall’altro lato invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono da quattro risultati utili consecutivi: tre vittorie contro Cosenza (2-0), Como (2-0) e Spal (2-1) oltre al pareggio esterno senza reti col Cittadella. Un buon cammino fino a questo momento per il Modena che è undicesimo a quota 28 frutto di otto vittorie, quattro pareggi e dieci ko; quattro punti dalla zona salvezza e tre dalle prime otto. Di fronte una squadra quella rossoblù sesta e in salute con 32 punti frutto di otto vittorie, altrettanti pareggi e sei sconfitte; un punto dall’ultima esclusa play-off e otto dal secondo posto valido per la promozione diretta. Sono quattro i risultati utili davanti al proprio pubblico per il Modena con una sola vittoria e tre pareggi; in totale quattro successi, tre pareggi e altrettante sconfitte tra le mura amiche. Contro i gialloblù, una compagine davvero in difficoltà a vincere lontana dalla Unipol Domus: una vittoria, cinque pareggi e quattro ko. Obiettivo dunque cercare di invertire questa tendenza per i rossoblù mentre i canarini cercheranno di vincere e magari agganciare la zona play-off. Negli ultimi sei incontri tra le due compagini, un solo successo del Modena, due pareggi e tre vittorie del Cagliari.

Cronaca della partita con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MODENA – CAGLIARI]

RISULTATO IN DIRETTA: MODENA - CAGLIARI Venerdì 3 febbraio dalle ore 20.30 le formazioni ufficiali, dalle 20.30 la cronaca con commento della partita.

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Lolic, Aresti

Difensori: Dossena, Altare, Capradossi, Barreca, Zappa, Obert,

Centrocampisti: Mancosu, Rog, Lella, Makoumbou, Kourfalidis, Delpupo

Attaccanti: Lapadula, Millico, Prelec, Falco, Luvumbo

Le parole di Attilio Tesser alla vigilia

“Rispetto all’andata, il Cagliari è cambiato. Noi abbiamo la stessa identità invece ma abbiamo bisogno di essere convinti di quello che possiamo dare viste le qualità inferiori rispetto ad alcuni. Il calcio non è solo questo però e conta chi prende in mano la partita. L’aggressività e l’intensità sono fondamentali. Ci saranno sempre errori ma la differenza sta nel chi riesce a punirli. Mi aspetto un Cagliari che vorrà fare la partita”.

Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia

“Stiamo costruendo una mentalità di giocatori che vengono qui e sono pronti per dare tutto. Preferisco lavorare con i giocatori che ho che stanno dando il massimo. Sono moderatamente soddisfatto, per la gente che non vuol venire alzi le mani e stai sereno perché hai una buona squadra. Dobbiamo cercare di vincere fuori casa. Mi aspetto l’atteggiamento con il Cittadella anche contro il Modena. Magari con quella cattiveria e fortuna in più che possa farci segnare. Il Modena è una squadra dinamica, gioca in avanti ed è una delle migliori nel creare occasioni. Cercano di mettere appena possibile la palla nell’area di rigore avversaria. Sappiamo che il loro inizio sarà forte e dovremmo farci trovare pronti”.

Presentazione del match

QUI MODENA – In porta Gagno con Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Renzetti a comporre la linea difensiva. A centrocampo Armellino, Gerli e l’ex del match Ionita mentre in avanti spazio a Tremolada alle spalle di Falcinelli e Strizzolo.

QUI CAGLIARI – A difesa di Radunovic ci saranno Altare, Dossena e Capradossi. Sulle corsie laterali Zappa a destra e Azzi a sinistra. Al centro del campo Rog, Makoumbou e Kourfalidis mentre in avanti il tandem offensivo composto da Lapadula e Luvumbo.

Le probabili formazioni di Modena-Cagliari

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Ionita; Tremolada; Falcinelli, Strizzolo. Allenatore. Attilio Tesser

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Lapadula, Luvumbo. Allenatore. Claudio Ranieri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su DAZN, su Sky Sport Calcio canale 202 dell’emittente televisiva e inoltre anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.