Diretta Monaco – Angers: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Monaco – Angers del 4 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1, calcio d’inizio alle 19

MONACO – Questa sera, 4 febbraio, alle 19, allo Stadio Louis II di Monaco si giocherà Monaco – Angers, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019-2020. I padroni di casa provengono da una sconfitta in trasferta per 3 a 1 contro il Nimes e in classifica sono al tredicesimo posto con 29 punti. Una lunghezza in più per gli ospiti, dodicesimi in classifica; nell’ultima partita disputata hanno subito una debaclè in casa per 1 a 4 contro il Reims. All’andata finì in parità a reti inviolate.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

AS MONACO:



ANGERS SCO:



Reti:

Le probabili formazioni di Monaco – Angers

Il Monaco potrebbe scendere in campo col modulo 3-4-1-2 con Lecomte tra i pali e difesa composta da Maripan, Glik e Badiashile. A centrocampo Golovin e Silva centrali con Martins e Ballo sugli esterni. Sulla trequarti Ben Yedder che supporterà la coppia d’attacco formata da Slimani ed Augustin. 4-2-3-1 per l’Angers con Butelle in porta e la retroguardia sarà composta da Manceau ed Ait Anouri sulle fasce mentre i centrali saranno Traoré e Thomas. In mezzo al campo Mangani e Santamaria con avanzati El Melali, Lage e Capelle a supporto dell’unica punta Alioui.

Monaco (3-4-1-2): Lecomte; Maripan, Glik, Badiashile; Martins, Golovin, Silva, Ballo; Ben Yedder; Slimani, Augustin.

Angers (4-2-3-1): Butelle; Manceau, Traoré, Thomas, Ait Nouri; Mangani, Santamaria; El Melali, Lage, Capelle; Alioui.

Dove seguire Monaco – Angers

Il match Monaco – Angers, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019/2020, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.