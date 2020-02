Diretta Lilla – Rennes 1-0: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Lilla – Rennes del 4 febbraio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1, calcio d’inizio alle 19

LILLA – Questa sera, 4 febbraio, alle 19, allo Stadio Pierre Mauroy di Lilla si giocherà Lilla – Rennes, incontro valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019-2020. I padroni di casa provengono da una vittoria in trasferta per 3 a 1 contro lo Strasburgo e in classifica sono al quarto posto con 34 punti. Sei lunghezze in più per gli ospiti, terzi in classifica; nell’ultima partita disputata vengono da un successo casalingo per 3 a 2 contro il Nantes. All’andata finì in parità per 1 a 1.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

LILLE OSC: Mike Maignan; Gabriel, José Fonte, Mehmet Çelik, Reinildo, Jonathan Ikoné, Renato Sanches, Benjamin André, Victor Osimhen, Loïc Rémy, Jonathan Bamba. A disposizione: Léo, Tiago Djaló, Jérémy Pied, Domagoj Bradarić, Xeka, Boubakary Soumaré, Luiz Araujo. Allenatore: Christophe Galtier.



STADE RENNES: Edouard Mendy; Damien Da Silva, Faitout Maouassa, Joris Gnagnon, Hamari Traoré, Benjamin Bourigeaud, Eduardo Camavinga, Flavien Tait, Yann Gboho, Raphinha (dal 34' pt Romain Del Castillo), M'Baye Niang. A disposizione: Romain Salin, Jérémy Gelin, Sacha Boey, James Lea Siliki, Adrien Hunou, Lucas Da Cunha. Allenatore: Julien Stéphane.



Reti: al 4' pt Loïc Rémy.

Le probabili formazioni di Lilla – Rennes

Il Lilla potrebbe scendere in campo col modulo 5-3-2 con Maignan tra i pali e difesa composta da Djalo, Fonte e Gabriel centrali mentre sulle fasce agiranno Celik e Mandava. A centrocampo André, Soumaré e Xeka. La coppia d’attacco sarà composta da Osimhen e Luiz Araujo. Classico 4-4-2 per il Rennes con Salin in porta e la retroguardia sarà composta da Boey e Maouassa sulle fasce mentre i centrali saranno Gnagnon e Nyamsi. In mezzo al campo Buorigeaud e Siliki centrali con Tait e Del Castillo sugli esterni. Il tandem d’attacco sarà Guitane e Siebatcheu

Lilla (5-3-2): Maignan; Celik, Djalo, Fonte, Gabriel, Mandava; André, Soumaré, Xeka; Osimhen, Luiz Araujo.

Rennes (4-4-2): Salin; Boey, Gnagnon, Nyamsi, Maouassa; Tait, Buorigeaud, Siliki, Del Castillo; Guitane, Siebatcheu.

Dove seguire Lilla – Rennes

Il match Lilla – Rennes, valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 2019/2020, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN.