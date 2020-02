MILANO – Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

MANZI Claudio (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 27° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Assistente.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAMBO Amadou (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ENYAN Elimelech Kondu (Chievo Verona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta, Quinta sanzione).

TRASCIANI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

RICCIO Alessandro Pio (Juventus)

PRIMA SANZIONE

RUSSO Alessandro (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ARMINI Nicolo (Lazio)

FAGIOLI Nicolo (Juventus)

ROCHA LIMA Kaique (Sampdoria)

VITI Mattia (Empoli)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BELARDINELLI Luca (Empoli)

PIROLA Lorenzo (Internazionale)

PORRU Fabio (Cagliari)

TERZA SANZIONE

DUTU Eduard (Fiorentina)

LOMBARDI Alessandro (Cagliari)

ONISA Mihael Alexandr (Torino)

SACCANI Matteo (Sassuolo)

SIMONTI Federico (Fiorentina)

TRIPI Filippo (Roma)

VAGHI Stefano (Sampdoria)

VEZZONI Franco Orlando (Internazionale)

SECONDA SANZIONE

CONTINI Gianluca (Cagliari)

MASALA Michele (Cagliari)

MEDJA BELOKO Nicky Stephane (Fiorentina)

PANADA Simone (Atalanta)

SIDIBE Salif Kader (Empoli)

TONGYA Franco (Juventus)

PRIMA SANZIONE

AHAMADA Naouirou (Juventus)

BESAGGIO Michele (Genoa)

BONINI Federico (Bologna)

GARETTO Marco (Torino)

MORO Luca (Genoa)

MORO PRESCOLI Raul (Lazio)

POZZER Giacomo (Internazionale)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SGARBI Lorenzo (Napoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Terza, Quarta sanzione).

SPERTI Luca (Chievo Verona)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

PARODI Stefano (Roma)

SECONDA SANZIONE

GNONTO Degnand Wilfrie (Internazionale) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Prima, Seconda sanzione)

IBRAHIMI Brijan (Torino)

c) ALLENATORI

AMMONITI

TERZA SANZIONE

MANDELLI Paolo Andrea (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE