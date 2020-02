Serie A 2019-2020, 23° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 23° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – La ventitreesima e quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020 si gioca tra il 7 e il 9 febbraio. Si comincia già venerdì sera alle 20.45 con Roma – Bologna. La squadra di Fonseca, dopo la sconfitta di Sassuolo, é quarta a pari merito con l’Atalanta; quella di Mihajlovic, con la vittoria casalinga contro il Brescia, si è portata all’undicesimo posto. Sabato si giocano tre partite. Alle 15 scendono in campo Fiorentina e Atalanta. I Viola, dopo il 3-0 rimediato sul campo della Juventus, sono quattordicesimi con 25 punti; la squadra di Gasperini, reduce dal pari casalingo contro il Genoa, ha quattordici lunghezze in più. Alle 18 il Torino ospita la Sampdoria. I granata, che per la prima volta avranno in panchina Moreno Longo, vengono da tre scofitte di fila e nelle ultime due gare hanno incassato ben undici gol, senza realizzarne nemmeno uno. In serata la capolista Juventus fa visita all’Hellas Verona di Juric, soprpendentemente nono a quota 30.

Lunch match di domenica è il derby emiliano Spal – Sassuolo. I padroni di casa vengono dal pesante 5-1 rimediato all’Olimpico dalla Lazio e sono ultimi in classifica, a pari merito con il Brescia; i neroverdi, nell’ultimo turno disputato, hanno battuto la Roma e sono tredicesimi a quota 26. Alle 15 il Brescia, fanalino di coda del torneo, ospita l’Udinese, che. dopo la sconfitta interna contro l’Inter, è quindicesima a quota 24. Il Genoa, reduce dal pareggio a Bergamo e penultimo con 16 punti, riceve il Cagliari che non vince dallo scorso 5 dicembre. Il Napoli, fresco di due vittorie consecutive e decimo a quota 30, attende il Lecce, che dopo la vittoria contro il Torino, si trova a +4 dalla zona retrocessione.

Alle 18 la Lazio sfda il Parma, che, doppo il pareggio rimediato in extremis a Cagliari, è settimo con 32 punti, a un soffio dalla zona Europa. Posticipo sera é il derby della Madonnina. Il Milan viene dal pareggio interno col Verona ed è ottavo con 32 punti mentre l’Inter è reduce dal successo di Udine ed è seconda a quota 51, a -3 dalla Juventus.

Venerdì 7 febbraio

20.45

Roma – Bologna

Sabato 8 febbraio

15.00

Fiorentina – Atalanta

18.00

Torino – Sampdoria

20.45

Verona – Juventus

Domenica 9 febbraio

12.30

Spal – Sassuolo

15.00

Genoa – Cagliari

Napoli – Lecce

Brescia – Udinese

18.00

Parma – Lazio

20.45

Inter – Milan