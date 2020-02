Pagelle 23° giornata Serie A 2019-2020: voti fantacalcio

Fantacalcio pagelle 23° giornata di andata del Campionato di Serie A 2019-2020: statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

BOLOGNA – La ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si apre con il colpaccio del Bologna che espugna l’Olimpico 3-2 salendo in sesta posizione, notte fonda per la Roma. Sabato successo di fondamentale importanza per l’Atalanta grazie a Zapata e Malinovskyi mentre alla Fiorentina non basta Chiesa. La Sampdoria vince 3-1 a Torino. Il primo gol di Verdi fa sognare i granata ma una doppietta di Ramirez e Quagliarella su rigore ribaltano la partita. Grande prova del Verona che mantiene alti i ritmi anche nella ripresa e batte la Juventus. Dopo il vantaggio di Ronaldo ci pensano Borini e Pazzini a ribaltare il risultato

Lunch match di domenica è il derby emiliano Spal – Sassuolo. I padroni di casa vengono dal pesante 5-1 rimediato all’Olimpico dalla Lazio e sono ultimi in classifica, a pari merito con il Brescia; i neroverdi, nell’ultimo turno disputato, hanno battuto la Roma e sono tredicesimi a quota 26. Alle 15 il Brescia, fanalino di coda del torneo, ospita l’Udinese, che. dopo la sconfitta interna contro l’Inter, è quindicesima a quota 24. Il Genoa, reduce dal pareggio a Bergamo e penultimo con 16 punti, riceve il Cagliari che non vince dallo scorso 5 dicembre. Il Napoli, fresco di due vittorie consecutive e decimo a quota 30, attende il Lecce, che dopo la vittoria contro il Torino, si trova a +4 dalla zona retrocessione.

Alle 18 la Lazio sfda il Parma, che, doppo il pareggio rimediato in extremis a Cagliari, è settimo con 32 punti, a un soffio dalla zona Europa. Posticipo sera é il derby della Madonnina. Il Milan viene dal pareggio interno col Verona ed è ottavo con 32 punti mentre l’Inter è reduce dal successo di Udine ed è seconda a quota 51, a -3 dalla Juventus.

Dove e quando trovare le pagelle della ventunesima giornata del Campionato di serie A 2019/2020

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 2 febbraio. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Venerdì 7 febbraio

20.45

Roma – Bologna (pagelle – tabellino)

Sabato 8 febbraio

15.00

Fiorentina – Atalanta (pagelle – tabellino)

18.00

Torino – Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.45

Verona – Juventus (pagelle – tabellino)

Domenica 9 febbraio

12.30

Spal – Sassuolo (pagelle – tabellino)

15.00

Genoa – Cagliari (pagelle – tabellino)

Napoli – Lecce (pagelle – tabellino)

Brescia – Udinese (pagelle – tabellino)

18.00

Parma – Lazio (pagelle – tabellino)

20.45

Inter – Milan (pagelle – tabellino)