Una giornata di squalifica per Improta, Kanoute, Maggiore, Sciaudone, Terranova, Bandinelli, Biabany, Branca, Maggio, Maietta, Obi, Perina, Pobega

MILANO – Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

IMPROTA Riccardo (Benevento): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

KANOUTE Elimane Franck (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAGGIORE Giulio (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. PALMIERO Luca (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario.

un avversario. SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TERRANOVA Emanuele (Cremonese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANDINELLI Filippo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

BIABIANY Jonathan Ludov (Trapani): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGGIO Christian (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAIETTA Domenico (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERINA Pietro (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POBEGA Tommaso (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENALI Ahmad (Crotone)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

CHAJIA Moutir (Virtus Entella)

SEGRE Jacopo (Chievo Verona)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

UNDICESIMA SANZIONE

SCOGNAMILLO Stefano (Trapani)

SETTIMA SANZIONE

JAROSZYNSKI Pawel Kamil (Salernitana)

SESTA SANZIONE

BOBEN Matija (Livorno)

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella)

GERBO Alberto (Crotone)

KIYINE Sofian (Salernitana)

LUCI Andrea (Livorno)

MAISTRO Fabio (Salernitana)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BALKOVEC Jure (Empoli)

BEGHETTO Andrea (Frosinone)

LOLLO Lorenzo (Venezia)

PADOIN Simone (Ascoli)

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara)

TERZA SANZIONE

CAMPORESE Michele (Pordenone)

DRUDI Mirko (Pescara)

FERRER CANALS Salvador (Spezia)

GONDO DIOMANDE Diomande Yann C (Salernitana)

GRILLO PRATES Lautaro Fausto (Trapani)

LEVERBE Maxime Jean R (Chievo Verona)

NZITA THETO Mardochee (Perugia)

PERTICONE Romano (Cittadella)

PINATO Marco (Pisa)

SETTEMBRINI Andrea (Virtus Entella)

SECONDA SANZIONE

ANGELLA Gabriele (Perugia)

CALDIROLA Luca (Benevento)

CHIOSA Marco (Virtus Entella)

FAZIO Pasquale Daniel (Juve Stabia)

KRAJNC Luka (Frosinone)

MELCHIORRI Federico (Perugia)

PICCOLO Antonio (Cremonese)

PROIA Federico (Cittadella)

VIDO Luca (Pisa)

VOGLIACCO Alessandro (Pordenone)

PRIMA SANZIONE

KONATE Amara (Perugia)

LONGO Samuele (Venezia)

PISANO Eros (Pisa)

RANIERI Luca (Ascoli)

RICCI Federico (Spezia)

RUGGIERO Zak (Crotone)

ZORTEA Nadir (Cremonese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

VICARIO Guglielmo (Perugia)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ADDAE Bright (Juve Stabia)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

VIOLA Benito Nicolas (Benevento): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

BOCIC Milos (Pescara)

PREZIOSO Mario Francesco (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (SECONDA SANZIONE)

RASTELLI Massimo (Cremonese) per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara che generava anche un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CORTIULA Leonardo (Pordenone): per avere, al 24° del primo tempo, ostacolato la ripresa del giuoco lanciando un pallone sul terreno di giuoco.

GAGLIARDI Gianfranco (Perugia): per avere, al 25° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

INZAGHI Filippo (Benevento)

SECONDA SANZIONE

D’ANGELO Luca (Pisa)

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 28° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.