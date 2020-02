Il tecnico guiderà nel pomeriggio il suo primo allenamento da tecnico granata, Mazzarri non é stato esonerato: scelta la risoluzione consensuale

TORINO – Ora è ufficiale: Moreno Longo sarà il nuovo allenatore del Torino. Il Torino Calcio, tramite il sito ufficiale, ha comunicato che “Il Presidente Urbano Cairo accoglie Moreno con il più cordiale bentornato e rivolge a lui e ai suoi collaboratori un caloroso ‘in bocca al lupo’“.Walter Mazzarri, invece, é stato esonerato; si è optato per risoluzione consensuale. “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare – è la nota del Torino – hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale”. Nel pomeriggio Longo dovrebbe sostenere il suo primo allenamento con la Prima squadra.

Classe 1976, da giocatore Longo ha indossato le maglie di Torino, Lucchese, Chievo, Cagliari, pro Vercelli e Alessandria. Dal 2009 ha allenato gli Allievi del Torino e nel 2012 é passato alla guida della formazione Primavera dei granata. Sotto la sua gestione la squadraha raggiunto per ben quattro volte di seguito la qualificazione alle Final Eight, vincendo per 2 volte la finale play-off e accedendovi per 2 volte con qualificazione diretta. Nella stagione 2013-2014 ha portato la squadra Primavera a disputare, contro il Chievo Verona, la finale-scudetto, persa ai calci di rigore. Nella stagione successiva ha vinto il Campionato Primavera. Nella stagione 2017/2018 ha portato il Frosinone in Serie A; il 19 dicembre 2018 è stato esonerato.