Una giornata di squalifica per Amrabat, Behrami, Lorenzo Pellegrini, Bastoni, Cigarini, De Roon, Elmas, Poli, Romero e Torregrossa

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 febbraio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 15° nonché al 44° e 45° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa quattro minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

BEHRAMI Valon (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PELLEGRINI Lorenzo (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BASTONI Alessandro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ELJIF Elmas (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POLI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

TORREGROSSA Ernesto (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

MANCINI Gianluca (Roma)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)

NAINGGOLAN Radja (Cagliari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MBAYE Ibrahima (Bologna)

RAMIREZ PEREYRA Gaston Exequiel (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

CECCHERINI Federico (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PEZZELLA German Alejo (Fiorentina)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

NANDEZ ACOSTA Nahitan Michel (Cagliari)

OBIANG AVOMO Pedro Mba (Sassuolo)

SETTIMA SANZIONE

BARELLA Nicolo (Internazionale)

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan)

MISSIROLI Simone (Spal)

SESTA SANZIONE

CASSATA Francesco (Genoa)

CRISCITO Domenico (Genoa)

GAGLIOLO Riccardo (Parma)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

MAJER Zan (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CHIESA Federico (Fiorentina)

EKDAL Albin (Sampdoria)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

PASALIC Mario (Atalanta)

TERZA SANZIONE

BONUCCI Leonardo (Juventus)

CRISTANTE Bryan (Roma)

DEMME Diego (Napoli)

DI FRANCESCO Federico (Spal)

JANKTO Jakub (Sampdoria)

KLUIVERT Justin (Roma)

LINETTY Karol (Sampdoria)

RRHAMANI Amir (Hellas Verona)

SOUZA ORESTES Romulo (Brescia)

SECONDA SANZIONE

BORINI Fabio (Hellas Verona)

LARSEN Jens Stryger (Udinese)

MEITE Soualiho (Torino)

NKOULOU NDOUBENA Nicolas Julio (Torino)

SANTON Davide (Roma)

SPINAZZOLA Leonardo (Roma)

PRIMA SANZIONE

DEIOLA Alessandro (Lecce)

GHEZZAL Rachid (Fiorentina)

LASAGNA Kevin (Udinese)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

AINA Temitayo (Torino)

LAPADULA Gianluca (Lecce)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

DARMIAN Matteo (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

TERZA SANZIONE

PESSINA Matteo (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

SILVESTRI Marco (Hellas Verona)

PRIMA SANZIONE

PERIN Mattia (Genoa)

POLITANO Matteo (Napoli)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TENDERINI Dino (Napoli): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

VANOLI Paolo (Internazionale)

d) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 25.000,00 E DIFFIDA

ANTOGNONI Giancarlo (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all’Arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa; infrazioni rilevate dal medesimo Assistente.

AMMENDA DI € 20.000,00 E DIFFIDA

PRADE’ Daniele (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un’espressione irriguardosa; alla richiesta dell’Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un’espressione gravemente irrispettosa.

AMMENDA DI € 10.000,00 E DIFFIDA

BARONE Giuseppe (Fiorentina): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli Ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.