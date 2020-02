Da una parte si gioca il turno di Ligue 1 e dall’altra i quarti di finale della Coppa del Re. Il 4 febbraio anche l’FA Cup con il Liverpool in campo

Calcio estero che promette una giornata ricca di spettacolo. Se dall’Italia non si prevedono per oggi, 4 febbraio, incontri degni di nota, in Francia c’è il turno di Ligue 1 mentre in Spagna si giocano i quarti di finale della Coppa del Re. In Inghilterra invece spazio all’FA Cup e a serie minori. Prima di sfogliare il quadro dei risultati in tempo reale dei principali incontri vediamo chi è già sceso in campo. Partiamo dalla Superliga in Argentina con il successo di misura per 1-0 del Newells Old Boys contro il San Lorenzo. Gara decisa al 70′ con una rete di Moreno. Ricordiamo che dopo 18 giornata al comando c’è il River Plate con 36 punti seguito dal Boca Juniors a 33 e il Lanus a 32. Passiamo alla Colombia con la vittoria per 1-o dell’Aguilas sul Santa Fe mentre in Honduras 2-1 del Real Espagna sul Platense e in Messico 4-1 del Tecos FC sul Mineros de Fresnillo. Chiudiamo con le gare di qualificazione ai giochi olimpici. Nel nord e centro America donne 6-0 esterno dell’Haiti sul Panama e dell’USA sulla Costa Rica. Nel sud america maschile invece 3-2 dell’Argentina sull’Uruguay e 1-1 Brasile e Colombia.

FIFA > Preolímpico Sudamericano 2020 Colombia > Finale



00:00 Colombia - Brasile 1-1



02:30 Argentina - Uruguay 3-2



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



13:00 FC Kalush - Ahrobiznes Volochysk



15:30 Rapid Wien - NK Maribor



16:00 Partizan - FK Rostov



17:00 Aarhus GF - BK Häcken



18:30 FC Gratkorn - SC Bruck/Mur



19:00



Kapfenberger SV 1919 - TuS Bad Gleichenberg

SV Schwechat - SV St. Margarethen



19:30 FC Blau Weiß Linz - ASKÖ Pregarten



20:45 Dundalk FC - Longford Town



21:00 Vålerenga IF - Slavia Praha



FIFA > U19 Amichevoli 2020 > febbraio



11:00 Turchia - Slovenia



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > 2. Giornata



22:00 Universidad de Chile - Internacional



Algeria > Ligue 1 2019/2020



17:00 ES Sétif - USM Alger



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Newell's Old Boys - San Lorenzo 1-0



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



00:00 Resende - RJ - Flamengo RJ 1-3



Brasile > Campeonato Paulista 2020



00:00



Botafogo - SP - Mirassol - SP 0-6

São Paulo FC - Grêmio Novorizontino - SP 1-1



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B



00:00 Grêmio Porto Alegre - Esportivo - RS 5-0



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



00:15 CSP - PB - Perilima - PB 1-0



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:00 Rionegro Águilas Doradas - Santa Fe 1-0



Egitto > Premiership 2019/2020



16:00 El Gouna - Wadi Degla FC



18:30 Tala'ea El-Gaish SC - FC Masr







Al-Ahly - Aswan rinv.

Ittihad El-Iskandary - Al-Masry Club rinv.

Al-Mokawloon - El-Entag El-Harby rinv.

Ismaily - Wadi Degla FC rinv.

ENPPI - Smouha Sporting Club rinv.

FC Masr - Zamalek rinv.

Misr lel-Maqasah SC - El Gouna rinv.

Pyramids FC - Tala'ea El-Gaish SC rinv.

Tanta - Haras El Hodood rinv.



Francia > Ligue 1 2019/2020



19:00



AS Monaco - Angers SCO

Lille OSC - Stade Rennes



21:05 FC Nantes - Paris Saint-Germain



Francia > Ligue 2 2019/2020



21:05



AJ Auxerre - Clermont Foot

AS Nancy - FC Sochaux

FC Lorient - Le Mans FC

Paris FC - AC Ajaccio

Valenciennes FC - EA Guingamp

LB Châteauroux - FC Chambly

RC Lens - ESTAC Troyes

SM Caen - Chamois Niortais

US Orléans - Rodez AF



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45 Tranmere Rovers - Doncaster Rovers



Inghilterra > National League 2019/2020



20:45 Dover Athletic - Barrow AFC



Inghilterra > FA Cup 2019/2020 > 4. Giornata



20:45



Cardiff City - Reading FC

Derby County - Northampton Town

Birmingham City - Coventry City

Liverpool FC - Shrewsbury Town



21:05 Oxford United - Newcastle United



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Quarti di finale



20:00 Newport County - Leicester City U23



Irlanda del Nord > Premier League 2019/2020



20:45



Linfield FC - Dungannon Swifts

Cliftonville FC - Carrick Rangers



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00



Sektzia Nes Tziona - FC Ashdod

Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Haifa



19:15 Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Tecos Fútbol Club - Mineros de Fresnillo FC 4-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



00:00 UANL Tigres - Atlas Guadalajara 2-0



02:00



Club León - Deportivo Toluca 5-1

Deportivo Guadalajara - CF Pachuca 0-1



04:00 Club Tijuana - FC Juárez 2-0



Portogallo > Taça 2019/2020 > Semifinali



20:15 SL Benfica - FC Famalicão



21:45 Académico de Viseu - FC Porto



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00



CD Cova Piedade - CD Feirense

CS Marítimo - Portimonense SC



12:00 Leixões SC - CD Aves



12:45 FC Famalicão - SL Benfica



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > Quarti di finale



21:00 Granada CF - Valencia CF



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00 Étoile du Sahel - Club Sportif Sfaxien



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Quarti di finale



18:30 Trabzonspor - BB Erzurumspor