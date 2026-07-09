Mondiali di sitting volley femminili: l’Italia debutta contro la Francia

Al via i Mondiali di sitting volley femminili a Hangzhou: l’Italia esordisce contro la Francia nella notte tra il 9 e il 10 luglio

L’Italia del direttore tecnico Pasquale D’Aniello è pronta all’esordio ai Campionati del Mondo di sitting volley femminili, in programma a Hangzhou (Cina) dal 10 al 17 luglio. Le azzurre scenderanno in campo nella notte tra il 9 e il 10 luglio, alle 5:00 italiane (11:00 locali), contro la Francia, primo impegno della Pool D, che comprende anche Brasile (campione in carica) e Thailandia.

L’Italia arriva a questa edizione mondiale da quarta nel ranking internazionale, alle spalle di USA, Canada e Brasile, confermando una crescita costante del movimento.

Un percorso di crescita costante

Quello di Hangzhou sarà il terzo Mondiale della Nazionale femminile italiana: – 2018, Rotterdam: storico quarto posto – 2022, Sarajevo: quinta posizione

Agli Europei, l’Italia è campionessa in carica con due titoli consecutivi: – Caorle 2023 – Győr 2025

In precedenza erano arrivati l’argento nel 2019 a Budapest e nel 2021 a Kemer. Alle Paralimpiadi, sesto posto a Tokyo 2020 e quinto a Parigi 2024.

Un percorso che testimonia la crescita di una disciplina nata in Italia dopo Londra 2012 e oggi stabilmente ai vertici europei.

Le dichiarazioni del DT Pasquale D’Aniello

D’Aniello ha sottolineato la maturità raggiunta dal gruppo: «La crescita di questa nazionale nasce dalla qualità delle ragazze. Abbiamo lavorato sulla lettura del gioco e su alcuni fondamentali, soprattutto il servizio. La medaglia in Coppa del Mondo di ottobre è stata uno spartiacque: ci ha dato fiducia e ha dimostrato che la squadra è cresciuta anche dal punto di vista tattico».

Sul Mondiale: «La Cina rappresenta una sfida affascinante, anche per caldo, umidità e fuso orario. L’obiettivo è confermare almeno il quinto posto delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Qualsiasi risultato migliore sarebbe la conferma del percorso di crescita che questa squadra sta portando avanti».

Le convocate per il Mondiale

Flavia Barigelli, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Silvia Biasi, Anna Ceccon, Sara Desini, Alessandra Moggio, Roberta Pedrelli, Asia Sarzi Amadè.

Lo staff

Pasquale D’Aniello (DT e primo allenatore), Massimo Beretta (secondo allenatore), Flavio Rocca (scoutman), Flavia Guidotti (preparatrice atletica), Barbara Ledda (fisioterapista), Christian Musenga (medico), Fabio Marsiliani (team manager).

La formula del Mondiale

Sedici squadre suddivise in quattro gironi da quattro. Formula round robin nella prima fase, poi ottavi, quarti, semifinali e finali. Tutte le nazionali giocheranno fino alla fine per definire la classifica dal 1° al 16° posto.

Pass paralimpico per Los Angeles 2028

Il Mondiale assegna i primi pass diretti per i Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028: le vincitrici dei tornei maschile e femminile si qualificheranno automaticamente.

I gironi del Mondiale femminile

Pool A: Cina, Iran, Kenya, Ruanda Pool B: Germania, Ucraina, Stati Uniti, Paesi Bassi Pool C: Canada, Ungheria, Slovenia, Giappone Pool D: Brasile, Italia, Francia, Thailandia

Calendario della prima fase – Pool D

10 luglio: Italia–Francia 11 luglio: Brasile–Italia 12 luglio: Italia–Thailandia

La prima fase dell’Italia (orari italiani)

10 luglio: Italia–Francia, ore 5:00 11 luglio: Brasile–Italia, ore 3:00 12 luglio: Italia–Thailandia, ore 12:00

Dirette

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali ufficiali della manifestazione.