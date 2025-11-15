Mondiali di sci alpino 2031: Val Gardena pronta a scrivere la storia

La Val Gardena ospiterà i Mondiali di sci alpino 2031: firmato nei giorni scorsi l’accordo tra FISI e Saslong Classic Club

SELVA VAL GARDENA – La Val Gardena ha ufficialmente imboccato la strada verso i Campionati mondiali di sci alpino del 2031. Mercoledì sera, a Palazzo Widmann, è stato firmato l’atto che consegna al Saslong Classic Club l’organizzazione dell’evento iridato. La FISI, rappresentata dal presidente Flavio Roda, ha ceduto i diritti al comitato gardenese, confermandosi comunque partner istituzionale di primo piano.

Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il sindaco di Selva di Val Gardena Tobias Nocker, a testimonianza di quanto l’appuntamento sia sentito non solo dal mondo dello sport, ma da tutta la comunità altoatesina.

“Un momento storico per lo sci in Val Gardena e in Alto Adige”, ha dichiarato Rainer Senoner, presidente del Saslong Classic Club, sottolineando la responsabilità e la gioia di poter guidare un progetto di tale portata. Roda ha rimarcato la professionalità e la tradizione del comitato gardenese, ricordando come già la preselezione nazionale di quattro anni fa avesse indicato la Val Gardena come sede ideale.

Il sindaco Nocker ha parlato di una sfida che coinvolgerà l’intera comunità, ringraziando il predecessore Roland Demetz per il contributo decisivo nell’assegnazione. Kompatscher, infine, ha evidenziato l’impegno già avviato dagli organizzatori e dalle amministrazioni locali, sottolineando come l’Alto Adige, dopo Milano-Cortina 2026, si prepari a vivere un’altra grande festa dello sport.

Con questa firma, la Val Gardena diventa ufficialmente la casa dei Mondiali 2031: un traguardo che unisce tradizione, passione e futuro, e che proietta l’Alto Adige al centro della scena internazionale dello sci alpino.