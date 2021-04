Monopoli – Casertana 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Casertana di Giovedì 15 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone C di Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: MONOPOLI - CASERTANA 0-1 (2'T) SECONDO TEMPO 43' fermato in posizione di fuorigioco Starita, punizione per la Casertana 40' dentro Tazzer per Zambataro 39' cross dal fondo di Zambataro verso il secondo tempo dove Hadžiosmanović anticipa l'avversario in angolo. Sugli sviluppi segnalato fallo in attacco 38' punizione dal limite per Santoro che allarga troppo la mira 35' palla in area per Paolucci che secondo l'arbitro si aggiusta il pallone con una mano, fallo in attacco 34' cartellino giallo anche al tecnico Guidi per proteste 34' giallo al portiere Avella per perdita di tempo in occasione del rinvio dal fondo 30' tre cambi per la Casertana: lascia il campo Pacilli per Castaldo, Izzillo per Varešanović, Rillo per Polito 29' nuova interruzione, a terra Izzillo, in campo i sanirari della Casertana 27' verticalizzazione di Guiebre per Bunino che in area colpisce da due passi a lato ma si alza la bandierina, è offside 25' sugli sviluppi di un corner per il Monopoli ci prova con un rasoterra dalla distanza Iuliano ma traiettoria troppo centrale per sorprendere il portiere ospite 22' dentro anche Iuliano per Vassallo infortunato e Bunino per Soleri 19' gioco fermo, qualche problema per Vassallo che rinchiama l'attenzione del direttore di gare, in campo lo staff medico per verificare la situazione del giocatore 17' lunga rimessa laterale di Viteritti per il taglio di Starita in area ma conclusione da posizione defilata a lato 17' in campo Matese per Icardi 15' altra chance per Zambataro, dopo un batti e ribatti in area da pochi metri alza la mira con Avella non sarebbe riuscito a intervenire! 14' un bella conclusione di Zambataro trova la deviazione di Rosso che mette in difficoltà Avella, lo stesso deve distendersi sulla sua destra per deviare in angolo! 13' in campo Paolucci per Nicoletti e Starita per Currarino 9' corner dalla destra per il Monopoli, palla recuperata dalla difesa ma sulla ripartenza di Cuppone, Rosso termina in fuorigioco 7' filtrante di Rosso per Cuppone in area anticipato dalla provvidenziale uscita in presa bassa di Taliento! 5' Cuppone libera Icardi al tiro ma destro da appena dentro l'area che supera la traversa, una sorta di pallonetto a beffare il portiere ma impreciso 3' fallo in attacco fischiato al Monopoli, nuovo possesso palla per gli ospiti 2' prova dal distanza Hadžiosmanović, palla che non inquadra lo specchio della porta squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, questa volta è la Casertana a battere il calcio d'inizio. Nessun cambio nell'intervallo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo tra Monopoli e Casertana, 1-0 per i campani all'intervallo grazie a una rete dell'ex Cuppone. Gara piuttosto bloccata con poche emozioni, equilibrio in campo. Un paio di buone chance per la squadra di casa prima della rete che al momento decide il match. Ci risentiamo fra pochi minuti per seguire assieme il secondo tempo 44' 2 minuti di recupero 41' si riprende a giocare con il Monopoli che prova a lavorare un pallone sulla destra d'attacco ma efficace copertura del neo entrato che conquista anche un preziosa punizione 39' gioco fermo, a terra Turchetta dopo uno scontro di gioco. Il giocatore è costretto a lasciar il campo per infortunio, al suo posto Rosso 34' nell'occasione difesa un pò ferma e ospiti che dopo aver preso le misure ha trovato lo spiraglio per colpire 33' CUPPONEE!!! CASERTANA IN VANTAGGIO!!! Cross morbido di Pacilli da posizione centrale appena fuori area per l'ex di turno che è abile a spizzare di testa in anticipo sul marcatore e sul portiere in uscita! 32' Pacilli lancia un compagno in area ma tutto fermo per segnalazione di fuorigioco 29' fermato in offside Soleri, gara un pò bloccata in questa prima mezz'ora di gioco 23' sponda di De Paoli in area per Soleri che di prima intenzione lascia partire un bel diagonale con rasoterra che lambisce il palo alla sinsitra del portiere! 21' Guiebre crossa basso dal fondo per Currarino a centroarea, tentativo murato provvidenzialmente dalla difesa! 19' cross di Rillo dalla sinistra, in uscita Taliento ci mette i pugni e allontana la minaccia 16' intervento falloso di Izzillo a centrocampo su Currarino, l'arbitro lo ammonisce solo verbalmente: sugli sviluppi palla scodellata in area dove c'è una carica su Avella 14' traversone di Rillo verso il secondo palo ma traiettoria troppo lungo e sfera che si perde sul fondo 10' intervento falloso di Arena su Turchetta sulla trequarti d'attacco: palla di Pacilli per l'inserimento sul secondo tempo di Carillo che anticipa l'uscita di Taliento ma alza la mira! 7' cross di Viteritti per Soleri sul primo palo, ma alza la mira 5' Currarino per De Paoli, conclusione che impatta sulla barriera e finisce sul fondo per il primo corner del match: sugli sviluppi ci prova da fuori area di Zambataro ma conclusione un pò strozzata che termina a lato 4' fallo al limite dell'area all'altezza del vertice sinistro dell'area di Hadžiosmanović su Guiebre, giallo per lui 3' prima trama offensiva per gli ospiti, palla filtrante sulla sinistra dove interviene con i tempi giusti Bizzotto che allontana Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Monopoli nella classica casacca verde Un saluti agli amici di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Monopoli - Casertana, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Si recupera la 33ma giornata, un vero e proprio spareggio per la zona playoff. TABELLINO MONOPOLI (3-5-2): Taliento; Arena, Bizzotto, Nicoletti (dal 13' st Paolucci); Viteritti, Zambataro (dal 40' st Tazzer), Vassallo (dal 22' st Iuliano), Currarino (dal 13' st Starita), Guiebre; Soleri (dal 22' st Bunino), De Paoli. A disp.: Menegatti, Mercadante, Liviero, Isacco, Vignati, Nina, Riggio. All.: Giuseppe Scienza. CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Rillo (dal 30' st Polito); Izzillo (dal 30' st Varešanović), Santoro, Icardi (dal 17' st Matese); Pacilli (dal 30' st Castaldo), Cuppone, Turchetta (dal 40' pt Rosso). A disp.: Dekic, Zivkovic, Buschiazzo, De Vivo, Matos, Bordin, Longo. All.: Federico Guidi Reti: al 33' pt Cuppone Ammonizioni: Hadžiosmanović, Avella, Guidi Recupero: 2 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

MONOPOLI (3-5-2): Taliento; Arena, Bizzotto, Nicoletti; Viteritti, Zambataro, Vassallo, Currarino, Guiebre; Soleri, De Paoli. A disp.: Menegatti, Mercadante, Starita, Liviero, Paolucci, Isacco, Bunino, Vignati, Nina, Iuliano, Tazzer, Riggio. All.: Giuseppe Scienza.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadžiosmanović, Ciriello, Carillo, Rillo; Izzillo, Santoro, Icardi; Pacilli, Cuppone, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, Buschiazzo, Castaldo, Rosso, De Vivo, Matese, Matos, Varešanović, Bordin, Polito, Longo. All.: Federico Guidi

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Monopoli – Casertana, valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Presentazione della partita

MONOPOLI – Mercoledì 15 aprile 2021, alle ore 15:00 riflettori puntati su Monopoli – Casertana , incontro valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 7 dicembre 2020 dove la Casertana si è imposta per 2-1. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Monopoli e ne quotano la vittoria a 2.30. Il Monopoli, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 4 pareggiate e 0 perse; ha siglato 6 gol e subito 5. Il bilancio della Casertana é invece di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa nelle ultime 5; 8 reti realizzate e 4 prese. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 15:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Ricordiamo che nel Girone C di Serie C guida in classifica la Ternana con 75 punti, a seguire Avellino con 60 e Catanzaro con 54 .

Le probabili formazioni di Monopoli – Casertana

Taurino dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende, Ferrani e Baschirotto, in mediana Bezziccheri affiancato da Besea e Bensaja con esterni Bianchi e Salandria, in attacco Rossi con Tounkara. La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Konatè-Carillo e da Hadžiosmanović e Del Grosso ai lati. A centrocampo Icardi, Santorie Izzillo. Sulla trequarti Rosso e Matos, di supporto all’unica Turchetta.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino. Allenatore: Scienza.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Matos, Turchetta. Allenatore: Guidi