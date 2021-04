Monopoli – Casertana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Casertana di Giovedì 15 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 33° giornata del Girone C di Serie C

MONOPOLI – Mercoledì 15 aprile 2021, alle ore 15:00 riflettori puntati su Monopoli – Casertana , incontro valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 7 dicembre 2020 dove la Casertana si è imposta per 2-1. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Monopoli e ne quotano la vittoria a 2.30. Il Monopoli, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 1 vinta, 4 pareggiate e 0 perse; ha siglato 6 gol e subito 5. Il bilancio della Casertana é invece di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa nelle ultime 5; 8 reti realizzate e 4 prese. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 15:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Ricordiamo che nel Girone C di Serie C guida in classifica la Ternana con 75 punti, a seguire Avellino con 60 e Catanzaro con 54 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

Il match Monopoli – Casertana, valevole per la 33° giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Monopoli – Casertana

Taurino dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende, Ferrani e Baschirotto, in mediana Bezziccheri affiancato da Besea e Bensaja con esterni Bianchi e Salandria, in attacco Rossi con Tounkara. La Casertana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Konatè-Carillo e da Hadžiosmanović e Del Grosso ai lati. A centrocampo Icardi, Santorie Izzillo. Sulla trequarti Rosso e Matos, di supporto all’unica Turchetta.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino. Allenatore: Scienza.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Konaté, Carillo, Del Grosso; Icardi, Santoro, Izzillo; Rosso, Matos, Turchetta. Allenatore: Guidi