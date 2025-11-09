Monopoli-Casertana 1-1: Longo illude, Casarotto pareggia nella ripresa

Diretta di Monopoli-Casertana di Domenica 9 novembre 2025: Longo porta avanti i suoi dopo sei minuti, pareggio di Casarotto al 23′ della ripresa

MONOPOLI – Termina con un pareggio il confronto tra Monopoli e Casertana, valido per la 12ª giornata di Serie C. Al “Veneziani” i padroni di casa partono forte con il gol di Longo, ma nella ripresa gli ospiti trovano il pari con Casarotto. Una gara equilibrata, con occasioni da entrambe le parti e un finale acceso, ma senza vincitori.

Tabellino

MONOPOLI: Piana E., Viteritti O., Miceli M., Piccinini S., Valenti B., Calcagni R., Battocchio C., Scipioni E. (dal 39′ st Bordo L.), Imputato A., Longo S. (dal 45’+3 st Yeboah P.), Fall M. (dal 25′ st Tirelli M.). A disposizione: Albertazzi M., Bizzotto N., Bordo L., Cascella R., Cucinotta D., Oyewale S., Ronco D., Rossi D., Tirelli M., Volpe G., Yeboah P.

CASERTANA: De Lucia V., Kontek I. (dal 1′ st Casarotto M.), Bacchetti L., Rocchi G., Oukhadda S., Liotti D., Toscano M. (dal 15′ st Pezzella S.), Leone K. (dal 32′ st Llano Massa M. T.), Proia F., Vano M., Kallon Y. (dal 15′ st Bentivegna A.). A disposizione: Arzillo V., Bentivegna A., Casarotto M., Di Tommaso L., Falasca M., Galletta U., Llano Massa M. T., Merolla E., Pezzella S., Vilardi A.

Reti: al 6′ pt Longo S. (Monopoli) al 23′ st Casarotto M. (Casertana) .

Ammonizioni: al 37′ pt Miceli M. (Monopoli) al 45’+5 pt Toscano M. (Casertana), al 26′ st Bacchetti L. (Casertana), al 41′ st Oukhadda S. (Casertana).

I convocati della Casertana

Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi

Difensori: Bacchetti, Falasca, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Oukhadda, Rocchi

Centrocampisti: Arzillo, Di Tommaso, Leone, Pezzella, Proia, Toscano

Attaccanti: Bentivegna, Casarotto, Galletta, Kallon, Vano

Le parole di Alberto Colombo

“Bisogna tenere alta la spia della concentrazione per non ripiombare nella fase centrale di questa prima parte di campionato. I rilassamenti si pagano in questo girone. Casertana squadra forte e di valore della quale molti si dimenticano ma che ha dei valori importanti e che sulla base dell’organico dell’anno scorso ha inserito quei calciatori funzionali al nuovo progetto tecnico. Squadra che si è calata benissimo nella mentalità di questo girone e ha fatto soffrire sia la Salernitana che il Catania. Ha una guida tecnica di esperienza malgrado la giovane età. Dobbiamo essere pronti ad affrontarli al di là del modulo. Sarà una gara dura e da affrontare con attenzione e applicazione”.

Presentazione del match

Domenica 9 novembre 2025 allo stadio Vito Simone Veneziani andrà in scena Monopoli-Casertana, gara valevole per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 17:30. Uno scontro in piena zona play-off tra due compagini separate in classifica da tre punti. Da una parte, la formazione guidata da Alberto Colombo reduce dalla terza vittoria consecutiva ottenuta sul campo del Casarano (1-3). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Federico Coppitelli che vengono dal pari interno colto in rimonta con il Catania (2-2) dopo la sconfitta di Salerno (2-1) e una serie di due vittorie consecutive.

I biancoverdi, che davanti al proprio pubblico hanno battuto il Giugliano (3-1) ritrovando un successo casalingo che mancava dalla quarta giornata, vogliono approfittare del momento positivo e andare a caccia della quarta vittoria consecutiva per accorciare ancor di più la classifica verso l’alto con il Benevento terzo ad appena due lunghezze. I rossoblù, invece, che lontano dalle mura amiche hanno totalizzato sette punti e vengono dal ko con la Salernitana dopo due blitz di fila, puntano a ritrovare la via dei tre punti per consolidare la zona play-off e agguantare in classifica proprio il Monopoli.

L’ultimo precedente al ‘Veneziani’ tra queste due compagini risale al 23 marzo 2025 e si chiuse con una vittoria di misura dei biancoverdi. Prima di allora erano arrivati ben quattro successi di fila in trasferta a Monopoli per la Casertana (1-2 e tre 0-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Aloise della sezione di Voghera coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Angelo Mazza di Reggio Calabria. Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella di Napoli. Operatore all’FVS: Davide Fedele di Lecce.

QUI MONOPOLI – In porta Piana con Piccinini, Miceli e Viteritti a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Imputato e Valenti con Calcagni, Battocchio e Scipioni in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Volpe e Longo.

QUI CASERTANA – A protezione di De Lucia ci saranno Heinz, Rocchi e Kontek. Sulle corsie esterne agiranno Oukhadda e Liotti con Toscano, Pezzella e Proia in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Bentivegna e Vano.

Le probabili formazioni di Monopoli-Casertana

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Piccinini, Miceli, Viteritti; Imputato, Calcagni, Battocchio, Scipioni, Valenti; Volpe, Longo. Allenatore: Alberto Colombo.

CASERTANA (3-5-2): De Lucia; Heinz, Rocchi, Kontek; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Proia, Liotti; Vano, Bentivegna. Allenatore: Federico Coppitelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Monopoli-Casertana, gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.