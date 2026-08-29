Monopoli-Catania: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Monopoli-Catania di Sabato 29 agosto 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BARI – Sabato 29 agosto 2026 allo stadio San Nicola di Bari andrà in scena Monopoli-Catania, gara valevole per la seconda giornata del Girone C di Serie C 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 21. Da una parte, la formazione guidata da Alberto Colombo reduce dalla sconfitta rimediata all’esordio in campionato sul campo del Team Altamura (1-0) dopo il passaggio del turno staccato in Coppa Italia Serie C ai danni dell’Audace Cerignola al termine dei calci di rigore. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Emilio Longo che vengono dalla sconfitta casalinga rimediata all’esordio in campionato con l’Inter U23 (1-2) dopo l’eliminazione ai trentaduesimi di finale dalla Coppa Italia maggiore per mano del Parma (2-0). Sarà la prima gara casalinga per i biancoverdi che vanno a caccia di riscatto dopo il ko d’esordio per provare a migliorare il piazzamento della scorsa annata culminata con il settimo posto.

C’è voglia di rivalsa tra le fila degli etnei che, dopo la falsa partenza e la semifinale play-off della passata stagione, andranno a caccia dei primi tre punti stagionali per riprendere la corsa alla promozione in Serie B. Gli ultimi precedenti stagionali sorridono al Catania: 4-0 al ‘Massimino’ e 2-1 a Monopoli. L’ultimo successo biancoverde in Puglia ai danni dei rossazzurri risale al 28 agosto 2021 (3-0). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia coadiuvato dagli assistenti Angelo Mazza di Reggio Calabria e Andrea Mongelli di Chieti. Quarto Ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa. Operatore al Football Video Support: Luca Capriuolo di Bari.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MONOPOLI-CATANIA]

Le parole di Emilio Longo

“Il Catania è in una fase di risposta a ciò che è accaduto nella prima partita contro l’Inter U23. Abbiamo analizzato i dati espressi e abbiamo lavorato sui concetti che non si sono visti in campo. Poi ci siamo concentrati sul Monopoli, il prossimo avversario. Cercheremo di dare risposte concrete. C’è grande disponibilità da parte del gruppo. Adesso ci aspettiamo di vederla in campo, con una squadra che giochi meglio e che sappia leggere meglio le situazioni di gioco. C’è grande disponibilità da parte del gruppo. Adesso ci aspettiamo di vederla in campo, con una squadra che giochi meglio e che sappia leggere meglio le situazioni di gioco”.

Presentazione del match

QUI MONOPOLI – A difesa di Tommasi ci saranno Colombara, Angileri e Piccinini. Sulle corsie esterne agiranno Valenti e Olivieri con Battocchio e Greco in cabina di regia. Davanti spazio a Scipioni e Cortinovis alle spalle di Fall.

QUI CATANIA – Tra i pali Rinaldi, al centro della difesa ancora Perrotta al fianco di Ierardi con Pagliai e Raimo ai lati. A centrocampo prenderanno posto Di Tacchio, Quaini e Jimenez con Cicerelli, Russo e Lunetta a comporre il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Monopoli-Catania

MONOPOLI (3-4-2-1): Tommasi; Colombara, Angileri, Piccinini; Valenti, Battocchio, Greco, Olivieri; Scipioni, Cortinovis; Fall. Allenatore: Alberto Colombo.

CATANIA (4-3-3): Rinaldi; Raimo, Perrotta, Ierardi, Pagliai; Di Tacchio, Quaini, Jimenez; Cicerelli, Russo, Lunetta. Allenatore: Emilio Longo.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Monopoli-Catania, gara valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva per gli abbonati a Now TV e Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.