Serie C, Monopoli – Catanzaro: diretta live, risultato in tempo reale

MONOPOLI – Domenica 17 gennaio 2021, alle ore 15:00 riflettori puntati su Monopoli – Catanzaro, incontro valevole per la giornata 19 del Gruppo C di Serie C. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta il Monopoli ha avuto la meglio con il risultato di 1-2. I bookmakers danno per vincente la Catanzaro e quotando la vittoria a 2.40. Nelle ultime cinque gare disputate la Monopoli ha ottenuto 1 vittoria, 0 pareggi e 4 sconfitte realizzando 6 e subendone 10. Il Catanzaro invece ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 9 reti e subendone 6. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 15:00 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Ricordiamo che nella classifica di Serie C é in testa la Ternana con 43, a seguire Bari con 35 e Avellino con 28.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Monopoli – Catanzaro

Il Monopoli dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2 con Menegatti tra i pali, pacchetto difensivo con Nicoletti, Giosa e Riggio. In cabina di regia Piccinini tra Paolucci e Vassallo, sugli esterni Tazzer e Zambataro. In attacco Starita e Soleri. Il Catanzaro dovrebbe optare invece per un 3-5-2 con Branduani in porta, in difesa Pinna, Fazio e Martinelli. In mediana Corapi e Verna e sulle corsie laterali Casoli e Contessa. In attacco Di Massimo e Di Piazza.

MONOPOLI (3-4-2-1): Menegatti; Nicoletti, Giosa, Riggio; Tazzer, Paolucci, Piccinini, Vassallo, Zambataro; Starita, Soleri. Allenatore: Scienza.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Pinna, Fazio, Martinelli; Casoli, Corapi, Verna, Contessa; Carlini, Di Massimo; Di Piazza. Allenatore: Calabro.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Monopoli – Catanzaro, valida per la giornata 19 del Gruppo C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports.