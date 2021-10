La partita Monopoli – Monterosi del 30 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata del Gruppo C della Serie C

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: MONOPOLI-MONTEROSI FC 2-0

SECONDO TEMPO

90′ E’ finita! Si conclude qui Monopoli – Monterosi FC sul risultato di 2 a 0. Nel ringraziare per averci scelto, appuntamento ai prossimi match live

46′ Le squadre sono tornate al centro del campo per il secondo tempo, l’arbitro da nuovamente inizio alle ostilità!

PRIMO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo di Monopoli-Monterosi FC. Appuntamento fra qualche minuto per seguire la ripresa del match

41′ Monopoli in rete con Ernesto Starita!

37′ Monopoli in rete con Francesco Grandolfo!

1′ Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Monopoli e Monterosi FC!

Tabellino

MONOPOLI (3-5-2): L. Loria; N. Bizzotto, M. Arena, M. Mercadante, O. Viteritti (dal 31′ st M. Novella), M. Piccinni, B. Morrone (dal 17′ st C. Langella), A. Guiebre, F. Vassallo, E. Starita (dal 39′ st M. D’Agostino), F. Grandolfo. A disposizione: M. Guido, M. Fornasier, M. Tazzer, I. De Santis, C. Riggio, C. Nina, A. Milani, M. Nocciolini, A. Bussaglia. Allenatore: Alberto Colombo.

MONTEROSI TUSCIA (4-3-3): G. Marcianò; D. Piroli, A. Tartaglia, F. Verde, G. Rocchi (dal 24′ st D. Buglio), A. Di Paolantonio, S. Franchini, D. Buono (dal 8′ st E. Adamo), D. Cancellieri (dal 39′ st V. Polito), A. Polidori, R. Costantino. A disposizione: M. Alia, U. Basile, M. Tonetto, E. Mbende, Z. Sdaigui, N. Nasini, P. Luciani, G. Caon. Allenatore: David D’Antoni.

Reti: al 37′ pt Francesco Grandolfo, al 41′ pt Ernesto Starita.

Ammonizioni: al 40′ pt G. Marcianò (MON), al 26′ pt A. Di Paolantonio (MON), al 30′ st E. Adamo (MON).

Formazioni ufficiali

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Vireritti, Piccinni, Morrone, Vassallo, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disposizione: Guido, Riggio, De Santis, Fornasier, Tazzer, Bussaglia, Nina, Langella, Milani, Novella, Nocciolini, D’Agostino. Allenatore: Colombo.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò; Rocchi, Tartaglia, Piroli; Verde, Di Paoloantonio, Franchini, Buono, Cancellieri; Polidori, Costantino. A disposizione: Alia, Polito, Luciani, Mbende, Adamo, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile, Caon, Buglio. Allenatore: D’Antoni.

La presentazione del match

MONOPOLI – Sabato 30 ottobre, alle ore 14:30, si terrà il match Monopoli – Monterosi, incontro valido per la 12a giornata del Girone C di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa pugliesi allenati da Alberto Colombo. Che attualmente ricoprono la 4a posizione della classifica con 19 punti, a par merito con il Palermo. Dall’altra parte del campo troviamo invece la formazione allenata da David D’Antoni, che attualmente occupa invece la 15a posizione in campionato, con 13 punti: si tratta di una prova difficile, per i laziali, che sono reduci di ben due sconfitte consecutive, rispettivamente contro il Picerno e contro il Catania, lo scorso 24 ottobre.

QUI MONOPOLI – La formazione allenata da Alberto Colombo potrebbe schierare un modulo 3-5-2, con Arena, Bizzotto e Mercadante in posizione arretrata. A centrocampo troviamo Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia e Guiebre, alle spalle della coppia offensiva formata da Starita e D’Agostino.

QUI MONTEROSI TUSCIA – Il ct David D’Antoni potrebbe anche lui adottare il consolidato 3-5-2, schierando dal 1′ Rocchi, Mbende e Piroli in difesa. A centrocampo troviamo la cerniera composta da Polito, Di Paolantonio, Franchini, Parlati e Cancellieri, alle spalle di Polidori e Costantino.

Le probabili formazioni di Monopoli – Monterosi

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. Allenatore: Alberto Colombo

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Polito, Di Paolantonio, Franchini, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. Allenatore: David D’Antoni

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Monopoli – Monterosi verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).