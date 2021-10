Bari – Catanzaro 2-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Catanzaro del 30 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 12a giornata del Gruppo C della Serie C

BARI – Sabato 30 ottobre, alle ore 14:00, si terrà il match Bari – Catanzaro, incontro valido per la 12a giornata del Girone C di Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa pugliesi allenati da Michele Mignani. Che attualmente si trovano al comando della classifica con 24 punti, davanti a Catanzaro, Palermo e Monopoli, rispettivamente con 20 e 19 punti. Dall’altra parte del campo troviamo invece proprio la formazione calabrese allenata da Antonio Calabro, che attualmente occupa invece la 2a posizione in campionato: si tratta di una prova difficile, per i calabresi che, reduci della sconfitta casalinga contro il Monopoli, devono assolutamente portare a casa i 3 punti, se vogliono accorciare le distanze al massimo rispetto alla capolista.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

risultato in diretta: bari - catanzaro 2-1 (2'T) SECONDO TEMPO 13' gioco fermo, a terra Scognamillo dopo uno scontro e problemi alla schiena per lui 11' nulla di fatto su corner per il Catanzaro e giallo per Welbeck che ha interrotto un'azione di rimessa 5' giallo per Martinelli, punita una trattenuta vistosa su Pucino 3' grande intervento di Frattali su conclusione ravvicianata di Bombagi quindi murato il tentativo di tap in! Sugli sviluppi l'arbitro vede un fallo in attacco con Bianco che finisce a terra 2' Verna in area per Cianci che calcia a lato da posizione defilata ma tutto fermo per posizione di offside si riparte senza novità tra le due squadre, ci prova dopo meno di un minuto Bombagi con una conclusione a giro dal limite ma troppo centrale, blocca Frattali PRIMO TEMPO 48' si chiude qui il primo tempo di Bari - Catanzaro. All'intervallo padroni di casa avanti grazie alle reti di Antenucci e Simeri, in mezzo quella di Cianci. Gara giocata su buoni ritmi con padroni di casa molto bravi a sfruttare le ripartenze. Fra pochi minuti saremo pronti a seguire la seconda parte del match 47' SIMERIII!!! 2-1 BARI!!! Su palla in verticale errore di Fazio che svirgola la palla e da l'occasione d'oro in area all'attaccante per freddare Branduani con una conclusione ravvicinata 45' 3 minuti di recupero 44' cartellino giallo per Ricci, è il terzo adesso tra le fila baresi 41' CIANCI!!! PAREGGIO DEL CATANZARO!! Bello scambio con Verna e conclusione angolata in area alla destra di Frattali 40' punizione per il Catanzaro e giallo per Bianco, autore dell'intervento 36' giallo a Gigliotti per proteste 35' dunque dentro Porcino per Rolando 35' problemi per Rolando che viene controllato dallo staff medico, già pronto Porcino 31' ci prova Antenucci dal limite con una conclusione a giro deviata dalla difesa e sul corner successivo allontana la difesa 30' D'Errico dentro per Maita infortunato. Sul corner palla direttamente sull'esterno della rete 30' contropiede Bari con conclusione in area di Simeri verso il primo palo, attento nella respinta Branduani! 24' su cross di Vandeputte colpo di testa ravvicinato di Ciani sul primo palo, colpo di reni di Frattali ad alzare sopra la traversa! 19' ANTENUCCI!!! BARI IN VANTAGGIO!!! Girata spettacolare dell'attaccante a centroarea su cross ben calibrato da Pucino e biancorossi la sbloccano 16' contropiede Bari, filtrante di Botta per Simeri che lascia partire dal limite una conclusione a mezz'altezza che esca di un soffio a lato! 13' ancora Mallamo protagonista con un colpo di testa in area ma palla bloccata a terra senza problemi da Branduani e sul capovolgimento di fronte segnalata posizione di fuorigioco di Bombagi 12' risponde il Bari con una bella gira di Mallamo e sfera di poco a lato! 10' conlusione pericolosa a giro dal vertice sinistro dell'area di Vendeputte e Frattesi ha un buon riflesso nel respingere! 9' tentativo di Verna da fuoriarea in corsa e cercare di beffare Frattali fuori dai mali ma palla larga di qualche metro 8' ripartenza per il Bari, palla in area per Simeri efficacemente chiuso dalla difesa 6' punizione sulla trequarti per Vandeputte, palla scodellata in area ma nella mischia l'arbitro vede un fallo in attacco 4' primo corner per il Bari sulla sinistra d'attacco ma la difesa fa buona guardia Partiti! Calcio d'avvio battuto dal Catanzaro oggi in maglia a sfondo nero, Bari nella classica biancorossa Ci siamo! Bari e Catanzaro fanno in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco, tutto pronto all'inizio del match! Un saluto ai lettori di Calciomagazine e a gli amici di Puglianews24, benvenuti alla diretta di Bari - Catanzaro. Dalle ore 14 saremo pronti a seguire le fasi salienti del match. TABELLINO BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, Maita (dal 30' pt D'Errico), Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri. A disposizione: Polverino, Plitko, Celiento, Mazzotta, Belli, Scavone, Lollo, Di Gennaro, Cheddira, Citro, Paponi. Allenatore: Michele Mignani CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Rolando (dal 35' pt Porcino), Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Cianci, Bombagi. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Gatti, Tentardini, Cinelli, Risolo, Bearzotti, Curriale, Vázquez. Allenatore: Antonio Calabro Reti: al 19' pt Antenucci, al 41' pt Cianci, al 47' st Simeri Ammonizioni: Gigliotti, Bianco, Martinelli Recupero: 3 minuti nel primo tempo

Formazioni ufficiali

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri. A disposizione: Polverino, Plitko, Celiento, Mazzotta, Belli, Scavone, Lollo, Di Gennaro, D’Errico, Cheddira, Citro, Paponi. Allenatore: Michele Mignani

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Cianci, Bombagi. A disposizione: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Gatti, Tentardini, Porcino, Cinelli, Risolo, Bearzotti, Curriale, Vázquez. Allenatore: Antonio Calabro

Le parole di Mignani e Calabro

Mignani: Il ct de pugliesi ha sottolineato come il match sia un’occasione per ripartire dopo la sconfitta contro la Virtus Francavilla: “non dobbiamo abituarci a questi risultati”, ha dichiarato Mignani. A proposito della classifica, il tecnico ha sottolineato il grande lavoro svolto da tutta la squadra, che finora ha fatto bene e costruito un grande punteggio. Quanto alla rosa, nel match contro il Catanzaro sarà a disposizione Scavone, mentre Di Cesare è reduce di un serio infortunio, e molto probabilmente non potrà scendere in campo.

Calabro: Ottimista anche il tecnico del Catanzaro, che ha sottolineato la preparazione della squadra “in modo scrupoloso” e in “ogni dettaglio”. Anche il Catanzaro è reduce di una sconfitta, lo scorso 24 ottobre contro il Monopoli, ma il tecnico Calabro ha ribadito di essere propositivo e pronto a fare bene, insieme a tutto il gruppo. Quanto agli indisponibili, l’allenatore ha dichiarato di aspettare a far giocare Martinelli e Rolando, dal momento che le loro condizioni fisiche vanno monitorate con cautela.

La presentazione del match

QUI BARI – La squadra di Michele Mignani potrebbe schierare un modulo 4-3-1-2 con Pucino, Di Cesare, Terranova e Mazzotta a comporre il blocco difensivo. A centrocampo troviamo Scavone, Maita e D’Errico, alle spalle del trequartista Botta. Coppia d’attacco con Cheddira e Simeri.

QUI CATANZARO – La squadra allenata da Antonio Calabro potrebbe invece schierare il 3-4-1-2, con De Santis, Fazio e Scognamillo a formare la difesa. A centrocampo Bearzotti, Verna, Welbeck e Vandeputte, alle spalle di Carlini sulla trequarti. Tandem offensivo con Bombagi e Cianci.

Le probabili formazioni di Bari – Catanzaro

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Mazzotta; Scavone, Maita, D’Errico; Botta; Cheddira, Simeri. Allenatore: Michele Mignani

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; De Santis, Fazio, Scognamillo; Bearzotti, Verna, Welbeck, Vandeputte; Carlini; Bombagi, Cianci. Allenatore: Antonio Calabro

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Bari – Catanzaro verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).