Serie C, diretta Monopoli – Teramo: risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Teramo dell’11 ottobre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la quarta giornata del Girone C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15:00

MONOPOLI – Nel primo pomeriggio di domenica 11 ottobre, alle ore 15:00, avrà luogo Monopoli – Teramo, match utile per la quarta giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che, nello scorso turno, hanno perso di misura la partita giocata fra le mura di casa con il Catania con il risultato di 0-1. La squadra abruzzese, invece, ha rimediato un buon pari con il Bari pareggiando il match esterno con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” di Monopoli alle ore 15:00 di domenica 11 ottobre, per la quarta giornata del girone C di Serie C. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una discreta propensione ad attaccare. I padroni di casa hanno disputato quattro partite ufficiali in stagione perdendo due gare e vincendone altrettante. La compagine ospite, invece, sembra aver cominciato la stagione con prestazioni altalenanti. Il Teramo ha giocato quattro partite ufficiali tra coppa e campionato, perdendone una, pareggiandone una e vincendone, invece, due.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Monopoli dovrebbe proporre il tandem composto da Starita e Montero in attacco. Paolucci troverà sicuramente spazio al centro del campo. Il Teramo del tecnico Paci, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Ilari, Bombagi e Costa alle spalle dell’unico terminale offensivo Santoro sul fronte offensivo. Infine, Viero dovrebbe partire al centro della linea mediana.

MONOPOLI (3-5-2): Pozzer; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Paolucci, Giorno, Piccinni, Zambataro; Starita, Montero. Allenatore: Scienza

TERAMO (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Santoro. Allenatore: Paci.

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match è disponibile in esclusiva attraverso la piattaforma Eleven Sports. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming attraverso il servizio disponibile su pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00, per un incontro da seguire con attenzione.