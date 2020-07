Diretta Monopoli – Ternana: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Monopoli – Ternana del 9 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per i play-off di Serie C

MONOPOLI – Giovedì 9 luglio alle ore 20.45 andrà in scena Monopoli – Ternana, incontro valevole per il primo turno nazionale dei play-off di Serie C 2019/2020. Da una parte c’è la compagine pugliese che entra in gioco adesso dopo aver chiuso la stagione regolare in terza posizione, alle spalle di Bari e Reggina. Dall’altra parte, invece, troviamo la compagine umbra che è riuscita a staccare il pass per il turno successivo pareggiano con il Catania, decisivo il gol di Ferrante nei minuti finali.

La presentazione del match

QUI MONOPOLI – I padroni di casa potrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Antonino in porta, pacchetto difensivo composto da Rota, De Franco e Maestrelli. A centrocampo Tsonev in cabina di regia con Carriero e Piccinini mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Hadžiosmanović e Donnarumma. In attacco tandem offensivo composto da Salvemini e Fella.

QUI TERNANA – Gallo potrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Iannarilli in porta, pacchetto arretrato formato da Parodi e Mammarella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Diakitè e Bergamelli. A centrocampo Palumbo in cabina di regia con Salzano e Verna mezze ali mentre davanti Furlan alle spalle del tandem offensivo composto da Marilungo e Ferrante.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monopoli – Ternana, valevole per il primo turno nazionale dei play-off di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Monopoli – Ternana

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Hadžiosmanović, Carriero, Tsonev, Piccinni, Donnarumma; Salvemini, Fella. Allenatore: Scienza

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Palumbo, Verna; Furlan; Marilungo, Ferrante. Allenatore: Gallo

STADIO: Vito Simone Veneziani