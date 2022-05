Monza – Brescia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monza – Brescia del 22 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesima giornata di Serie A

MONZA – Domenica 22 maggio, allo Stadio “U-Power Stadium”, andrà in scena Monza – Brescia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B: calcio di inizio alle ore 21. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore della squadra brianzola: alla rete di Moreo aveva risposto Gytkjaer con un doppietta. In caso di parità dopo i tempi regolamentari e i supplementari, sarebbe il Monza a staccare il pass per la finale grazie al miglior piazzamento in classifica e per i brianzoli costituirebbe la possibilità di ottenere la prima storica promozione in Serie A. Quindi il Monza ha a disposizione tre risultati utili mentre il Brescia, per passare il turno, deve vincere con almeno due gol di scarto. Ecco come le due formazioni si presentano all’appuntamento. Il Monza é entrato ora nella competizione in virtù del quarto posto nella classifica finale, ottenuto con 67 punti, frutto di diciannove vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte con sessanta gol siglati e trentotto incassati. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due segnando sette reti a fronte delle altrettante prese. Al primo turno dei playoff il Brescia ha superato per 3-2 il Perugia dopo i tempi supplementari; al termine della regular season si era classificato al quinto posto con 66 punti, frutto di diciassette vittorie, quindici pareggi e sei sconfitte con cinquantacinque gol fatti e trentacinque subiti. Il bilancio delle ultime sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, siglando otto gol e subendone cinque. Nel corso del campionato all’andata il Monza ha vinto per 0-2 mentre al ritorno é finita 1-1.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: MONZA - BRESCIA [AGG. 2-1] Domenica 22 maggio dalle 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MONZA – Stroppa dovrà affidarsi al modulo 3-5-2, con Di Gregorio in porta e con Donati, Paletta e Pirola a formare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo Colpani con Barberis e Machin; sulle corsie esterne D’Alessandro e Carlos Augusto. Davanti Mota Carvalho e Gytkjaer.

QUI BRESCIA – Corini dovrebbe rispondere col modulo 4-3-1-2, con Joronen in porta e con Bertagnoli, Adorni, Mangraviti e Pajac in posizione arretrata. A centrocampo Bisoli, Van De Looi e Leris in posizione arretrata. Sulla trequarti Tramoni, di supporto al tandem di attacco formato da Palacio e Moreo.

Le probabili formazioni di Monza – Brescia

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; D’Alessandro, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer. Allenatore:

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Bertagnoli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio. Allenatore:

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche tramite la diretta gol della Serie B trasmessa da Sky, sul canale Sky Sport calcio; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now. La sfida si potrà seguire anche su Sky al canali Sky Sport Calcio (252 del satellite) e in streaming si SkyGo su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.