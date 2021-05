Monza – Cittadella 2-0: non bastano Balotelli e D’Alessandro, Cittadella in finale

Sarà Cittadella – Venezia la finale dei play-off di Serie B. Alla squadra di Brocchi non bastano le reti di Balotelli e di D’Alessandro per passare il turno.

MONZA – Il Monza attacca tutta la gara. ma non riesce nell’impresa di ribaltare il 3-0 subito nella partita di andata. Dopo lo 0-0 della prima frazione è Balotelli ad aprire le marcature, ad inizio ripresa, con una deviazione ravvicinata su cross di Carlos Augusto. A dodici dal termine D’Alessandro sigla, dopo aver saltato tre giocatori, il gol del raddoppio che alimenta le speranze della squadra di Brocchi. Nel finale i biancorossi non riescono a trovare il gol qualificazione permettendo, in questo modo, al Cittadella di andare per la seconda volta, in tre anni, in finale dei Play Off.

La cronaca con commento minuto per minuto

MONZA-CITTADELLA 2-0 94' FINISCE QUI! IL MONZA BATTE IL CITTADELLA MA NON BASTA ! LA SQUADRA DI VENTURATO E' IN FINALE 90' 4 di recupero 87' 3 al termine! Il Monza si sta riversando tutto in avanti 80' Ricordiamo che non sono previsti ne supplementari, nè rigori. Non vengono considerati "doppi" i gol in trasferta. In caso di parità passa il Monza. 78' CHE GOL DI D'ALESSANDRO!!! PARTENDO DA SINISTRA SALTA TRE GIOCATORI E METTE LA PALLA ALL'ANGOLINO BASSO!! FINALE DI FUOCO A MONZA!!! 2-0 77' Nel cittadella dentro Camigliano per Donnarumma 76' Dentro Barberis e Diaw. fuori Scozzarella e Balotelli 69' Dentro Cassadro furoi Ghiringhelli 65' Dentro D'Errico fuori Colpani 61' Dentro Pavan, Vita e Ogunseye furoi D'Urso, Proia e Tsadjout 58' BALOTELLI!!!! PIATTONE RAVVICINATO SUL CROSS DI CARLOS AUGUSTO! 1-0 55' Fuori Boateng dentro D'Alessandro 52' Di Gregoria tiene in vita il Monza con una grande risposta sul tiro incrociato di Baldini esploso dal limite 47' Tsadjout pericoloso in repartenza con un sinistro da limite, tiro deviato in angolo. 46' Prova a girare con il mancino Boateng, blocca senza problemi Kastrati 45' Riparte la sfida INIZIO SECONDO TEMPO 46' Finisce qui il primo tempo 45' 1 di recupero 39' Giallo anche per Sampirisi 38' Giallo per Tsadjout 35' Grande parata di Di Gragorio sulla botta violentissima di Baldini direttamente da calcio di punizione 33' Giallo per Pirola 29' Giallo per D'Urso 24' Prova con il mancino Baldini, ma la conclusione termina larghissima senza creare problemi al Monza 19' Punizione pericolossisima di Balotelli che dai 25 metri sfiora il palo alla sinistra di Kastrati 18' Decisivo Kastrati sulla conclusione ravvicinata di Balotelli. Ancora 0-0 16' Prova con il destro Frattesi appena dentro l'area, mura ancora la difesa del Cittadella 11' Occasione per Balotelli che da buona posizione cerca la porta di prima, perfetto Frare in chiusura 10' I primi dieci minuti sono andati, il risultato è ancora di 0-0 6' Inizio con intensitò per il Monza che, ricordiamo, deve vincere con 3 gol di scarto 3' Monza in classica tenuta rossa , Cittedella in completo giallo 0' Si parte! INIZIO PARTITA Ore 20.20 Circa 25 minuti all'inzio della gara Ore 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Monza - Cittadella TABELLINO LIVE MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella (31'st Barberis), Colpani (20'st D'Errico); Boateng (10'st D'Alessandro), Balotelli (31'st Diaw), Mota. A disposizione: Anastasio, Armellino, Barilla, Bettella, Donati, Gytkjear, Ricci, Sommariva.Allenatore: Brocchi CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (24'st Cassandro), Frare, Perticone, Donnarumma (32'st Camigliano); D’Urso(16'st Pavan), Iori, Gargiulo; Proia (16'st Vita); Tsadjout (16'st Ogunseye), Baldini. A disposizione: Beretta, Maniero, Mastratonio, Rosafio, Smajlaj, Tavernelli Allenatore: Venturato Reti: 13'st Balotelli, 33'st D'Alessandro Ammoniti: D'Urso (C), Pirola (M), Tsadjout (C), Sampirisi (M), Barberis (M) Espulsi: - Recupero: 1'pt, 4'st Stadio: Upower Stadium, Monza

Le parole di Brocchi e Venturato

Brocchi: “La squadra l’ho vista bene, determinata. Oggi non ci sono tante parole da dire, la cosa più importante è che i ragazzi sentano il fuoco dentro e abbiano la voglia di fare qualcosa di importante. In questi momenti, in queste partite, l’allenatore può solo sperare che i ragazzi sentano veramente questo fuoco dentro ed è questa la mia speranza. La testa è alla base di tutto, ma serve anche avere il fuoco dentro. Il Cittadella è una realtà che qualcuno sottovaluta, ma non io, che da cinque anni partecipa ai play off, ha già giocate una finale e ha giocatori con esperienza importante tanto che, se non sbaglio, 5-6 calciatori di quella finale sono ancora in rosa. Sarà una sfida difficile, avvincente e bella da giocare”.

Venturato: “Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto nella partita scorsa, ma anche che il Monza ha giocatori che hanno giocato in Champions League e che sono abituati a vivere questo tipo di partite. Abbiamo fatto un buon risultato, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo andare a fare. La partita è passata, adesso pensiamo a quello che accadrà domani. Dovremo giocare da squadra con la nostra identità. Dobbiamo avere in testa che dobbiamo conquistarci il risultato. Non ci sono Adorni e Branca, squalificati e Benedetti che non è a disposizione. Rientra Tavernelli”.

La presentazione del match

Si parte dal 3-0 dell’andata in favore della squadra di Venturato grazie alla super tripletta di Baldini. Da una parte, dunque, troviamo la squadra di Brocchi che ha bisogno di vincere con lo stesso punteggio, almeno, per accedere alla finale. Dall’altra parte troviamo la squadra di Venturato che deve difendere un prezioso vantaggio per centrare la seconda finale play-off nel giro di tre anni. La vincente di questo confronto se la vedrà contro una tra Venezia e Lecce. La sfida verrà diretta dal signor Sacchi della sezione di Macerata.

QUI MONZA – Brocchi dovrebbe cambiare qualcosa e mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Di Gregorio in porta, pacchetto difensivo composto da Bettella, Bellusci e Pirola. A centrocampo Barberis in cabina di regia con D’Errico e Frattesi mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a D’Alessandro e Carlos Augusto. In attacco tandem offensivo composto da Boateng e Balotelli.

QUI CITTADELLA – Venturato dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-1-2 con Kastrati tra i pali, pacchetto difensivo composto da Ghiringhelli e Donnarumma sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a perticone e Frare. A centrocampo Iori in cabina di regia con Vita e Gargiulo mezze ali mentre davanti spazio a Proia alle spalle del tandem offensivo composto da Tsadjout e Baldini.

Le probabili formazioni di Monza – Cittadella

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Bellusci, Pirola; D’Alessandro, D’Errico Barberis, Frattesi, Carlos Augusto; Boateng, Balotelli. Allenatore: Brocchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato

STADIO: U-Power Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monza – Cittadella, valido per la semifinale di ritorno dei play-off di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la sfida sulle smart tv compatibili con l’app o su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, o in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti con abbonamento Sky potranno seguire la sfida in tv attraverso l’apposita app presente sul decoder Sky Q. Non ci sarà invece la diretta di Monza-Cittadella su Rai Sport, né quella su DAZN1 (canale 209 del satellite). Essendo trasmessa da DAZN, Monza – Cittadella sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc e notebook o ancora tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo si potrà usufruire dell’app compatibile con i sistemi iOS ed Android.